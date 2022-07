Rentrée scolaire 2022 : le ministre dévoile le plan d’action

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a confirmé que la prochaine rentrée scolaire connaîtra des mesures nouvelles et sans précédent, en particulier au niveau du cycle primaire.

Dans une allocution, aujourd’hui mercredi 27 juillet 2022, en marge de la cérémonie pour honorer et féliciter les meilleurs lauréats au BAC et BEM 2022, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre de l’éducation a révélé qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, des travaux seront menés avec des mesures visant à réduire le poids du cartable des élèves et ce en exécution des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans le même contexte, Belabed a confirmé qu’à partir du mois d’août, 1 600 écoles primaires, soigneusement sélectionnées, seront équipées de tablettes électroniques pour inclure par la suite toutes les municipalités du pays, en plus d’utiliser gratuitement le livre numérique pour la première fois à l’école, surtout au niveau du cycle primaire, qui compte plus de 5 millions et 200 000 élèves.

Lancement de la filière artistique dans l’enseignement secondaire dès la rentrée 2022/2023

C’est dans un communiqué, publié la semaine passée, que le ministère de l’Éducation nationale a affirmé que la filière artistique sera adopté dans l’enseignement secondaire général et technologique, à compter de la rentrée 2022/2023. Ce dernier a appelé, selon le communiqué pour cette rentrée 2022/2023, à suivre le processus de sélection des élèves qui ont exprimé leur souhait d’être orientés vers la filière artistique. Et œuvre pour informer les élèves admis à effectuer les démarches d’inscription à l’école secondaire nationale située dans la wilaya d’Alger. Et diriger les élèves recalés vers une autre filière.

La procédure de recours sera organisée une fois par an. La programmation et le traitement de ces recours se fera chaque fin d’année scolaire, durant la période du 17 au 21 juillet.

Dans ce même communiqué le ministère a annoncé qu’il reviendra « progressivement » au système scolaire normal. Le communiqué du ministère de l’Éducation nationale ne mentionne pas le système de groupe qui a été mis en place au cours des deux dernières années pour assurer la continuité de l’enseignement face à la propagation du virus Covid-19, mais fait plutôt référence au retour progressif à l’école au système scolaire normal.