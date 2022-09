Rentrée scolaire 2022 : le ministère tranche sur le mode d’enseignement

Le Ministère de l’Éducation nationale a enfin tranché concernant le mode d’enseignement à adopter au cours de l’année scolaire 2022-20233. C’est désormais officiel, le département du ministre Abdelhakim Belabed a annoncé le retour au système d’enseignement habituel au niveau des trois cycles d’enseignement, à savoir le primaire, le moyen et le secondaire.

Après trois ans de la mise en place d’un système d’enseignement exceptionnel par groupes et sous-groupes à cause de la pandémie de la Covid-19, les élèves vont enfin reprendre une scolarité normale et retrouver le mode d’enseignement habituel à partir du 21 septembre prochain.

Hier soir, le Ministère de l’Éducation nationale a tranché concernant le mode d’enseignement à appliquer, faisant part du retour au système d’enseignement habituel pour cette année scolaire 2022-2023 dans tous les cycles d’enseignement. Ainsi que l’abandon du système exceptionnel mis en place en raison de la pandémie.

Cette décision intervient à l’issue d’une réunion consacrée à la détermination du mode d’enseignement à adopter, tenue hier en présence des ministres de l’Éducation nationale et de la Santé, sous la présidence du Premier ministre. Et ce, en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Année scolaire 2022-2023 : la rentrée fixée au 21 septembre

Dimanche dernier, à la fin du Conseil des ministres présidé par le Président Tebboune, la date officielle de la rentrée scolaire pour l’année 2022-2023 a été annoncée. En effet, les élèves regagneront leurs établissements le mercredi 21 septembre 2022.

La nouveauté la plus marquante de cette année scolaire n’est autre que l’introduction de l’enseignement de l’anglais au cycle primaire. D’ailleurs, le Ministère de l’Éducation finalise les derniers préparatifs pour assurer une introduction réussie de l’anglais, notamment en ce qui concerne la préparation du manuel scolaire et la formation des enseignants recrutés à cet effet.

En prévision de la rentrée scolaire, la Société Algérienne des Foires et Expositions (SAFEX) a organisé la première foire dédiée aux affaires et aux fournitures scolaires. « Lemsid » a lieu au Palais des expositions à Alger, du 1er au 18 septembre en cours.

Outre cette exposition, la capitale abrite une autre foire de proximité dédiée aux fournitures scolaires. Celle-ci se tient au niveau de la promenade des Sabelettes avec pas moins de 64 exposants entre artisans, fabricants, importateurs et grossistes des articles scolaires.

De plus, le Ministère du Commerce a annoncé le lancement de 58 marchés de quartier afin d’assurer la vente des fournitures scolaires à des prix plus accessibles et raisonnables, et ce, au niveau du territoire national. Dans ce même sens, il convient de rappeler que le Ministère de l’Éducation avait dévoilé les listes officielles de fournitures scolaires pour l’ensemble des cycles d’enseignement.