Rentrée scolaire 2022 : lancement de 58 marchés de quartier

Avec la rentrée scolaire qui approche, l’achat des fournitures scolaires est au cœur de toutes les discutions des parents d’élèves, mais aussi des responsables. Cette année, les prix connaissent des niveaux record et ne sont pas à la portée du citoyen moyen ayant un pouvoir d’achat insuffisant.

C’est dans ce cadre que le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce et de la promotion des exportations, Mohamed Louhaidi est intervenu.

C’est ce jeudi 18 aout 2022 qu’il a pris la parole pour annoncer le lancement de 58 marchés de quartier dans le but de vendre des fournitures scolaires au niveau national à des prix plus accessible et moins déraisonnables.

Celui-ci a expliqué que le but principal de ces marchés sera de rendre accessibles ces fournitures scolaires en les proposant à des prix plus raisonnables. Les parents pourraient ainsi acheter l’ensemble de la liste des affaires scolaires à leurs enfants pour qu’ils puissent suivre l’année correctement.

Manuels scolaires : les commerçants appelés au respect des prix fixés

Le responsable évoque aussi des manuels scolaires. En effet, les commerçant ont tendance dans certains cas à augmenter les prix afin de se faire de plus grandes marges et donc des bénéfices plus importants. Même si les revendeurs en noir ne sont pas « contrôlables » quant à la fixation des tarifs, il invite les commerçants agréés à respecter le prix fixé pour la vente des livres, et ajoute qu’ils surveilleront cela.

Pour rappel, le ministère de l’éducation a fixé les prix pour l’année scolaire 2022/2023 et les prix sont déjà bien assez élevés. Rien que pour le cycle primaire par exemple, les tarifs affichés grimpent très vite. A titre d’exemple, les livres reviennent à 910 dinars, pour la deuxième année à 1000 dinars et pour la troisième à 1910 dinars. A partir de la quatrième année primaire le panier atteint déjà les 2000 dinars algériens. Quant à la dernière année du cycle et donc la classe d’examen, le prix s’élève à 2500 dinars.

Rentrée scolaire 2022 : les listes des fournitures révélée

Le mardi 16 aout 2022 le ministère de l’Éducation nationale a publié un communiqué rendant publiques les listes officielles des fournitures scolaires des trois cycles de l’enseignement. Cette initiative a pour but d’instaurer des mesures pour alléger le poids des cartables.

A savoir que cette liste prend en compte les exigences des programmes d’enseignements de tous les niveaux scolaires et de toutes les filières du cycle secondaire.

Pour rappel, le ministre Belabed a donné de nouvelles directives pour la rentrée scolaire de l’année 2022-2023 en ce qui concerne la vente et la distribution des manuels scolaires mais aussi la prise en charge des opérations sociales de solidarité grâce au versement d’une allocation de 5.000 dinars.