Rentrée scolaire 2022 : la nouvelle stratégie du département de Rezig

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit d’accompagner les marchands de fournitures scolaires, afin de préparer la rentrée scolaire 2022/2023, en créant des « marchés de la Rahma » pour la de ces fournitures et ce sur l’ensemble du territoire national.

Cela a été décidé lors d’une réunion de coordination présidée par Rezig via une conférence vidéo à distance, en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs régionaux et nationaux du commerce.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre était consacrée au « suivi de l’application des consignes relatives au contrôle de l’approvisionnement du marché en matières premières de grande consommation, ainsi qu’à la préparation de la rentrée scolaire« .

A l’issue de la rencontre, le ministre a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour « assurer la mise à disposition de ces fournitures au citoyen, et mobiliser toutes les capacités matérielles et humaines pour réussir la rentrée scolaire ».

Lors d’une précédente réunion, le ministre Rezig avait évoqué avec les responsables commerciaux le sujet de « l’ouverture des marchés de la Rahma dédiés à la vente de fournitures scolaires, entre le 15 août et le 15 septembre 2022 ».

Himayatek dénonce la hausse des prix des fournitures scolaires

Le 30 juillet 2022, l’Organisation algérienne pour la défense des consommateurs (Himayatek) a révélé une hausse insensée des prix des fournitures scolaires, dont certaines ont atteint une augmentation allant jusqu’à 150% voire 250%. En effet, le prix d’un cahier de 96 pages varie entre 95 et 145 dinars, alors que le prix d’un paquet est d’environ 900 dinars, moins de deux mois avant la rentrée scolaire.

Dans une publication sur la page Facebook officielle, l’organisation a averti que les prix élevés et la pénurie menaceraient la rentrée scolaire, et a appelé à redresser la situation dès maintenant.

L’organisation a expliqué que les attentes des acteurs concernés par le secteur alertent sur le manque d’approvisionnement et la rareté qui affectera certaines fournitures, en raison du retard des commandes importées, surtout que 90% des fournitures scolaires proposées sur le marché national sont importés de l’étranger.

L’organisation a ajouté que fournir à un enfant toutes les fournitures nécessaires pour l’école, selon les estimations, nécessite un budget d’environ 6000 à 12000 DA « avec un cartable contenant les fournitures complètes, le tablier et les livres », selon la qualité des produits et selon le cycle scolaire du primaire au secondaire.