Rentrée scolaire 2022 : la date enfin dévoilée

La date de la rentrée scolaire 2022, qui a suscité un tas d’interrogations et ce en raison du mystère qui tournait depuis des semaines autour de cette dernière, vient enfin d’être dévoilée à l’issue du conseil des ministres qui s’est tenu ce dimanche 28 aout 2022. En effet, à l’issue de ce conseil des ministres, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la date de la rentrée de cette année a été officiellement fixée au mercredi 21 septembre 2022.

Lors de ce conseil des ministres, toujours en ce qui concerne la rentrée scolaire, le Premier Ministre, a ordonné pour cette rentrée 2022, la coordination entre les secteurs de l’éducation et de la santé, en se réunissant dans les meilleurs délais, avec la participation des associations de parents d’élèves, pour décider de la possibilité de reprendre l’enseignement selon le système normal.

Mais aussi, d’adopter une nouvelle politique pour le manuel, en termes de distribution, et garder son contenu à l’écart de tout ce qui est politique, afin qu’il reste valable le plus longtemps possible, quels que soient les changements politiques.

Enfin, continuer à développer les mesures visant à réduire le poids du cartable scolaire et bien se préparer pour entamer l’enseignement de l’anglais à partir de la troisième année du primaire, pour cette rentrée 2022.

Le ministère du commerce annonce le lancement de 58 marchés de quartier pour cette rentrée 2022

La date de la rentrée scolaire 2022 enfin fixée, l’achat des fournitures scolaires est principale préoccupation des parents d’élèves, surtout que les prix connaissent une flambée sans précédent et ne sont donc pas accessibles à tous. C’est dans ce cadre que le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce et de la promotion des exportations, Mohamed Louhaidi est intervenu.

En prenant la parole, le jeudi 18 aout 2022, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce a annoncé le lancement de 58 marchés de quartier, dans le but de vendre des fournitures scolaires au niveau national à des prix plus accessibles. En expliquant aussi, que le but principal de ces marchés sera de rendre accessibles ces fournitures scolaires en les proposant à des prix plus raisonnables.