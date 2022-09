Rentrée scolaire 2022 : Belabed évoque les derniers préparatifs

Le 21 septembre prochain, les élèves vont regagner leurs établissements scolaires au titre de l’année 2022-2023. À quelque jours de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation Nationale, Abdelhakim Belabed, est revenu sur les dispositions nécessaires pour assurer le succès de cette nouvelle rentrée et accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Intervenant hier en marge d’une conférence nationale consacrée à l’évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation Nationale, Abdelhakim Belabed, a évoqué les nouveautés qui caractérisent cette année scolaire.

En effet, cette nouvelle année scolaire connaîtra le retour du système d’enseignement habituel après près de trois ans de pandémie. Mais aussi, l’introduction de l’enseignement de l’anglais au primaire ainsi que l’utilisation des tablettes électroniques dans plus de 1600 écoles. D’ailleurs, cette mesure intervient en application des directives du Président de la République, en vue de réduire le poids du cartable.

Ainsi, le ministre Abdelhakim Belabed a assuré « la mise à dispositions de tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de cette nouvelle rentrée scolaire et l’accueil d’environ 11 millions d’élèves dans les meilleures conditions ».

Concernant le système d’enseignement à adopter, il convient de rappeler que le Ministère avait tranché jeudi dernier entre la reconduction de l’enseignement par groupes et le retour au système classique. En effet, le Ministère avait décidé de retourner à l’enseignement habituel et d’abandonner le système exceptionnel. Et ce, après une réunion sous la présidence du Premier ministre et en présence du Ministre de la Santé.

S’agissant de l’utilisation des tablettes électroniques, le ministre avait indiqué que « c’est une première pour l’Algérie », « le livre numérique sera disponible gratuitement au profit des élèves du primaire ». Faisant ainsi par de la dotation progressive de près de 1600 écoles à travers le pays en tablettes numériques.

Introduction de l’anglais : la vente du manuel scolaire « bien assurée »

En outre, le ministre de l’Éducation Nationale a évoqué le manuel scolaire de la langue anglaise pour les classes de la troisième année primaire, affirmant que « la vente du livre est bien assurée ». D’ailleurs, au cours de cette conférence, le ministre Belabed a évolué « l’état de réception des livres scolaires, selon les besoins des établissements ». Mais aussi « la 2ᵉ version du livre scolaire pour les élèves de la 3ᵉ, de la 4ᵉ et de la 5ᵉ années primaires ».

Dans ce même contexte, il a donné des instructions « pour assurer la vente du manuel scolaire au sein des établissements scolaires et des espaces dédiées, mais aussi pour faire parvenir le manuel à chaque élève ». Pour rappel, le prix du nouveau manuel d’anglais « My book of English » est de 180 dinars. Il compte 64 pages d’un format faisant 20 par 28 cm.

Lors d’une précédente rencontre nationale consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d’anglais, le ministre Belabed avait estimé que l’introduction de l’anglais au primaire est un acquis important pour l’école algérienne. Notant, que c’est une matière obligatoire qui dispensera d’un volume horaire de 90 minutes.