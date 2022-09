Rentrée scolaire 2022 : 64 marchés de la Rahma pour les fournitures

Avec l’arrivée de la rentrée scolaire dans environ deux semaines, les parents d’élèves commencent déjà à se rapprocher des différents points de ventes afin de fournir à leurs enfants les affaires scolaires nécessaires.

Les prix affichés ont très vite fait réagir, et la difficulté pour certains citoyens à compléter la liste demandée s’est faite ressentir. C’est dans ce cadre que les autorités compétentes ont mis en place des marchés de la Rahma.

Selon un communiqué du ministère du commerce et de la promotion des exportations, depuis jeudi c’est plusieurs marchés qui ont été mis en place et ce à travers l’ensemble du territoire national couvrant ainsi plusieurs wilayas. Le nombre de marché actuellement ouverts n’a pas été communiqué mais le ministère affirme que celui-ci atteindra les 64 marchés d’ici quelques jours.

Les différents marchés ont été inaugurés par les walis « en coordination avec les directions de commerce régionales et de wilaya ». Ils seront donc exclusivement voués à la vente de fournitures scolaires, et ce pendant tout le mois de septembre.

Le but premier de ces marchés de la Rahma est de fournir aux parents d’élèves des produits à des prix plus accessibles, en adéquation avec le pouvoir moyen de l’Algérien.

Le ministère révèle les listes des fournitures scolaires pour l’année 2022/2023

Afin de préparer les familles à la rentrée scolaire, le Ministère de l’Éducation nationale a communiqué les listes officielles des fournitures scolaires en avance. En effet, c’est le 16 août 2022 qu’un communiqué a été diffusé, détaillant les fournitures scolaires nécessaires pour le cycle primaire, moyen et secondaire.

Grace à cette liste, et aux prix affichés sur le marché les parents d’élèves ont pu avoir une idée approximative du budget à allouer à l’achat des fournitures nécessaires pour l’année scolaire 2022/2023.