Rentrée scolaire 2021 : comment vont se dérouler les cours ?

Après le report de la rentrée scolaire annoncé il y a quelques jours par le ministère de l’Éducation nationale, les débats se focalisent maintenant sur le déroulement des cours et la façon dont l’emploi du temps sera programmé et organisé. Ce sont effectivement les questions que se posent tous les parents.

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé le plan exceptionnel des cours que connaitra la prochaine rentrée scolaire. Il s’agit d’un plan détaillé régissant l’organisation de l’emploi du temps et le déroulement des cours. En effet, tous les jours de semaines seront exploités sauf le samedi, et ce, à raison de 1 h pour chaque séance. Ainsi, les cours prendront fin jusqu’à 17 h pour le cycle moyen et 17 h30 pour le cycle secondaire.

Dans l’espoir de développer les moyens permettant de mettre en place un système d’enseignement à distance, le ministère de l’Éducation met en avant la nécessité de continuer à donner des cours en présentiel, tout en respectant le protocole sanitaire.

Ainsi l’emploi du temps hebdomadaire sera élaboré selon les plans exceptionnels annoncés par le ministère, puis adapté en fonction de la spécificité de chaque établissement scolaire.

Quel emploi du temps pour la rentrée 2020/2021 ?

En fait, des matières telles que l’éducation scientifique, Histoire-géo et éducation physique et sportive seront dispensés selon un système d’alternance hebdomadaire avec un volume horaire d’une heure pour chaque matière.

Dans certaines écoles primaires qui n’adoptent un système d’alternance, les cours seront dispensés durant la matinée et l’après-midi pour un volume horaire de 5 h avec une pause de 15 minutes (matin 3 h, après-midi 2 h), et ce, en effectuant un découpage pédagogique des groupes en sous-groupes. D’autres écoles vont adopter le même programme, mais selon un système d’alternance matinée et après-midi.

Pour ce qui est du cycle moyen, les journées d’études demeurent du dimanche au jeudi, du 8 h du matin jusqu’à midi et de 13 h jusqu’a 17 h avec un volume horaire de 1 h pour chaque séance. Ainsi, des groupes seront constitués avec au maximum 25 élèves dans chaque groupe. Le même plan est dédié au cycle secondaire ou neuf séances seront dispensés par jour, à raison de cinq séances le matin et quatre l’après-midi.