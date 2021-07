Rentrée scolaire 2021/2022 : le ministére dévoile les dates

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé, dimanche dans un communiqué, le calendrier de la rentrée scolaire 2021-2022 et les dates de reprise de l’administration centrale, du personnel enseignant et des élèves.

La date de la rentrée scolaire 2021-2022 dans toutes les régions est fixée au dimanche matin 19 août 2021 pour les fonctionnaires de l’administration.

La date de la rentrée est fixée mercredi 01 septembre 2021 pour les enseignants.

Alors que la rentrée scolaire des élèves est prévue mardi 07 septembre 2021, ajoute la même source.

Les dates des vacances

Le Ministère a fixé le calendrier des vacances scolaires pour l’année scolaire 2022/2021. Où la date des vacances d’hiver sera pour toutes les régions, à compter du jeudi 16 décembre 2021 , jusqu’au samedi 1er janvier 2022 au soir.

Alors que les vacances du printemps, dans toutes les régions, sera du jeudi 17 mars 2022 au soir, au samedi 2 avril 2022 au soir.

Quant aux vacances d’été pour toutes les régions, ce sera le jeudi 7 juillet, 2022, pour les enseignants.

Les vacances d’été commencent, pour les administrateurs, après l’achèvement de toutes les opérations liées à la fin de l’année, y compris les réunions des commissions d’admission et d’orientation, la publication des résultats des examens scolaires et la remise de divers documents aux élèves, et toutes les opérations liées à la prochaine rentrée scolaire, et il est déterminé comme suit :

Les première et deuxième régions à partir du jeudi 21 juillet 2022 au soir.

La troisième région, à partir du jeudi 14 juillet au soir.