Rentrée professionnelle 2025 : 380 000 nouveaux stagiaires accueillis dans les centres de formation

À l’occasion du démarrage officiel de la rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels, prévu le dimanche 5 octobre 2025, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a donné des instructions fermes à ses directions locales. Objectif : assurer un accueil optimal des 380 000 nouveaux stagiaires inscrits à travers le pays et garantir des conditions pédagogiques adaptées.

Dans une circulaire datée du 2009 et signée par le secrétaire général du ministère, les directeurs de la formation au niveau des wilayas ont été appelés à prendre toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir un accueil exemplaire des nouveaux inscrits comme des stagiaires déjà en formation.

La note insiste particulièrement sur la prise en charge des candidats admis au concours de sélection et d’orientation, en veillant à leur intégration pédagogique dans les spécialités choisies, notamment au niveau du cinquième degré de formation. Pour les candidats non retenus, le ministère recommande une orientation vers la formation par apprentissage, en facilitant la conclusion de contrats avec les entreprises via la plateforme numérique Tamhin, ou vers d’autres spécialités répondant à leurs aptitudes et aux besoins du marché du travail.

Face à la forte demande sur certaines spécialités, la tutelle a ordonné l’ouverture de sections supplémentaires, grâce à une coordination renforcée entre établissements de formation, afin de prévenir l’encombrement et assurer une répartition équilibrée des stagiaires.

Le ministère a également invité les directions locales à accorder une attention particulière au suivi pédagogique continu et à fournir l’encadrement nécessaire pour garantir un apprentissage efficace et productif.

De nouvelles spécialités adaptées au marché du travail

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, le ministère a annoncé l’introduction de nouvelles spécialités en lien avec les priorités nationales et les besoins du marché de l’emploi.

Ces spécialités concernent notamment :

l’économie numérique (commerce électronique, marketing digital, analyste de données),

les technologies créatives (conception graphique 3D),

l’industrie et la santé (contrôle qualité des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques),

les nouvelles technologies (électronique embarquée, systèmes intelligents).

Le secteur prévoit également la création prochaine de plusieurs académies numériques à travers le territoire national, afin de renforcer les compétences des jeunes dans des domaines stratégiques.

En conclusion, la tutelle affirme avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens humains et matériels pour assurer la réussite de cette rentrée 2025/2026. La diversification des spécialités, l’ouverture de nouvelles filières et l’introduction de métiers d’avenir traduisent une volonté claire : faire de la formation professionnelle un levier central du développement économique et social de l’Algérie.