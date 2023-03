Rentrée littéraire du Mali 2023 : l’écrivain algérien Mohamed Abdallah primé

Il y a quelques jours, Bamako a clôturé la rentrée littéraire du Mali, en attribuant trois prix pour les meilleurs de ses lauréats. En effet, cet événement, qui célèbre sa 15e édition sous la thématique « décloisonner l’Afrique », a connu la participation de nombreux écrivains, universitaires et chercheurs venus des quatre coins du monde.

Durant cette dernière édition, la rentrée littéraires du Mali a permis l’octroi de trois grand prix. À savoir le prix Moussa Sow, le prix de l’Union européenne du premier roman et le prix Ahmed Baba. Cette année, ce dernier a été attribué à un jeune écrivain algérien.

L’écrivain algérien Mohamed Abdallah décroche le prix Ahmed Baba 2023

Depuis sa création en 2015, la rentrée littéraire du Mali invite les différents écrivains, artistes et chercheur à célébrer les livres, leurs idées et leurs mots. La 15e édition a connu la participation de plusieurs écrivains. Dont l’Algérien Mohamed Abdallah qui a été primé durant cet événement.

En effet, le jury de la rentrée littéraire du Mali a décidé d’attribuer le prix Ahmed Baba à l’Algérien Mohamed Abdallah pour son roman « Le vent a dit son nom ». Au bout de ses 25 ans, ce jeune écrivain a réussi a succédé à Nassuf Djailaïni, qui a reçu le même prix, l’an dernier.

Une nouvelle distinction, attribuée à l’unanimité, pour le jeune écrivain algérien, qui s’ajoute à son compte après le prix Assia Djebar qui lui a été également accordée en 2022. Pour rappel, Mohamed Abdallah est aussi l’auteur de trois autres livres. Dont « Aux portes de Cirta ».

Par ailleurs, c’est grâce à son roman « Le vent a dit son nom » que Mohamed Abdallah a réussi à décrocher le prix Ahmed Baba à Bamako. Ce dernier roman, raconte Oran lors d’un temps d’automne en 1954, et donne une version complexe de l’histoire et une réalité saisie sous différents aspects. Et tente d’apporter des réponses à plusieurs questions concernant l’engagement, mais aussi l’appréciation de l’art et l’éducation des plus jeunes. Dans son roman, Mohamed Abdallah qui œuvre comme un historien avec une plume d’écrivain, raconte également un peu de lui-même.

| À LIRE AUSSI :

>> France : Lyon rend hommage à l’écrivaine algérienne Assia Djebar

>> Qui est Chakib Baho, le plus jeune auteur algérien en France ?