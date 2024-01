Rentrée littéraire d’hiver 2024 : l’Algérienne Amina Damerdji récompensée en France

Le magazine Transfuge ouvre la rentrée littéraire d’hiver 2024 avec neuf prix décernés au meilleur roman français, meilleur premier roman, roman anglo-saxon, meilleur livre de scène, essai d’histoire… Une sélection qui appelle au voyage.

Transfuge a, ainsi, choisi des écrivains du monde entier, espagnols, Norvégiens, Biélorusses, Irlandais, mais aussi Algériens, qui ont su se distinguer grâce à leurs romans.

Le prix du meilleur roman français décerné à l’écrivaine algérienne Amina Damerdji

Le magazine Transfuge a dévoilé son palmarès pour l’année 2024, le 15 janvier dernier. Et le prix du meilleur roman français a été décerné à l’écrivaine et poète d’origine algérienne, en l’occurrence Amina Damerdji. Et ce, pour récompenser son roman « Bientôt les vivants », des éditions Gallimards.

Sorti, il y a peine une dizaine de jours, « Bientôt les vivants » a réussi à détrôner plusieurs autres romans. Il s’agit notamment du deuxième roman d’Amina Damerdji. Un livre brulant sur la décennie noire algérienne. À travers ce roman, Amina Damerdji raconte le portrait d’une femme troublante et oubliée, Selma. Passionnée de l’équitation, elle apprend à grandir et trouve dans la relation avec son cheval et avec la nature un antidote à la violence des hommes de son entourage.

Par ailleurs, « Bientôt les vivants » explore une époque, qui remonte jusqu’à 1988, d’une Algérie secouée par des manifestations et des émeutes populaires.

Les Éditions Gallimard ont l’immense plaisir de vous annoncer que le roman « Bientôt les vivants » d'Amina Damerdji vient de remporter le Prix Transfuge du roman français 2024 🏆 👉Découvrir le livre : https://t.co/MugbYgUiWR pic.twitter.com/udkfM0YkQy — Gallimard (@Gallimard) January 16, 2024

Qui est Amina Damerdji ?

Née en Californie, Amina Damerdji a grandi à Alger avant de quitter le pays, en compagnie de sa famille, pour s’installer en France. Où, elle commence à écrire de la poésie. Depuis son jeune âge, la lecture des romans avait été son occupation et sa passion, c’est ce qui a développé l’amour de la littérature et des mots chez cette femme.

En 2015, Amina Damerdji a écrit le recueil « Tambour-machine ». Puis décide en 2021 de sortir son premier roman « Laissez-moi vous rejoindre ».

