Rentrée des classes 2024-2025 : Les prix des fournitures scolaires enfin à la baisse ? [Reportage]

La rentrée scolaire est une période cruciale pour les familles algériennes, synonyme de dépenses souvent conséquentes. Chaque année, les parents se retrouvent confrontés à une hausse des prix des fournitures scolaires, une situation qui pèse sur leur budget, surtout pour ceux ayant plusieurs enfants à charge.

Face à cette situation, l’État a décidé d’intervenir en prenant des mesures pour réguler le marché des fournitures scolaires. Cette année, un plafond a été fixé sur les prix de nombreux articles, et une uniformisation des tarifs à l’échelle nationale a été mise en place. De plus, des salons régionaux ont été organisés à travers le pays, offrant aux parents la possibilité de s’équiper à des prix plus abordables.

Ces initiatives semblent porter leurs fruits. En effet, les prix pratiqués dans les salons régionaux sont nettement inférieurs à ceux des détaillants. Par exemple, un cahier de 96 pages, l’un des plus utilisés, coûte 90 DA chez les libraires, contre seulement 55 DA dans les salons. Rappelons que le prix du même cahier s’élevait à plus de 110 DA l’année dernière.

Le cahier de 120 pages est également proposé à un tarif plus attractif dans les salons (75 DA), tout comme le cahier de 192 pages (120 DA). Quant aux registres, les prix varient entre 350 et 450 DA pour un 2M, et entre 500 et 550 DA pour les 4M et 5M.

Du côté des tabliers, le marché contient deux types : le local et l’importé. Si l’on s’attendait à ce que les tabliers fabriqués dans des ateliers artisanaux soient plus abordables, les prix se sont révélés très proches de ceux des produits importés.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 : voici les dates officielles fixées par le Ministère

En effet, les tabliers scolaires représentent une autre source de dépenses pour les familles. Traditionnellement, le marché algérien propose une variété de tabliers, allant du modèle classique en coton au tablier plus élaboré avec des motifs brodés. Les prix sont très variables en fonction de la qualité du tissu, de la finition et de l’origine du produit.

En effet, un tablier artisanal peut être acquis à partir de 650 DA, tandis que les modèles importés, principalement en provenance de Chine, de Turquie et de France, coûtent en moyenne entre 1500 et 1800 DA.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire 2024 : les points de vente des fournitures scolaires ouvrent leurs portes

Il est important de noter que cette tendance s’inverse pour les tabliers personnalisés, qui peuvent atteindre des prix supérieurs à 2000 DA, même s’ils sont confectionnés par des couturières locales.

Les commerçants font de la rentrée scolaire un moment de partage et de solidarité

Cette dynamique de baisse des prix, initiée par les mesures gouvernementales, a trouvé un écho favorable auprès des commerçants eux-mêmes. En effet, une rentrée scolaire sous le signe de la solidarité s’est instaurée.

Dans un contexte économique souvent difficile, de nombreux commerçants à travers le pays ont décidé de faire de cette rentrée scolaire un moment de partage et de solidarité.

Contrairement aux années précédentes, les professionnels de la vente de fournitures scolaires, de vêtements et de chaussures ont choisi de réduire leurs marges bénéficiaires. Cette décision permet aux parents d’équiper leurs enfants à moindre coût, malgré l’augmentation du prix de certaines matières premières comme le papier.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire : la date du début des inscriptions exceptionnelles en 1ère année primaire fixée

Que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites communes, on constate une mobilisation générale des commerçants. Cahiers, stylos, trousses, vêtements, chaussures… tous les articles indispensables à la rentrée sont proposés à des prix attractifs.

Certains commerçants n’hésitent pas à importer des produits à des prix de gros pour les revendre directement aux consommateurs.

Cette initiative est largement saluée par les parents qui voient en cette solidarité une bouffée d’air frais. En effet, en proposant des prix réduits, les commerçants permettent à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier de fournitures scolaires de qualité, quelles que soient les ressources de leur famille.

🟢 À LIRE AUSSI : Prix des manuels scolaires 2024 : Voici la liste des points de vente agréés à travers le pays

Les efforts conjugués de l’État et des acteurs économiques ont permis de contenir l’inflation qui avait atteint des sommets lors des dernières rentrées scolaires. Les mesures mises en place ont contribué à stabiliser les prix et à préserver le pouvoir d’achat des familles, offrant ainsi un répit bienvenu.