Rentrée de février 2026 : la formation professionnelle ouvre ses inscriptions en ligne

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé ce dimanche l’ouverture officielle des inscriptions pour la session de février 2026. Les jeunes Algériens sont invités à saisir cette opportunité pour acquérir des compétences essentielles pour l’avenir.

Lancée à l’échelle nationale, cette opération concerne l’ensemble des établissements de formation professionnelle et se déroule exclusivement en ligne via la plateforme numérique www.takwin.dz. Une démarche simplifiée pour faciliter l’accès à tous.

Placée sous le slogan « Vers une formation de qualité et des compétences pour l’avenir », cette nouvelle rentrée vise à offrir aux jeunes des parcours de formation adaptés aux besoins actuels du marché du travail et aux mutations économiques en cours. L’objectif est de préparer une main-d’œuvre qualifiée pour les défis de demain.

Modalités d’inscription en ligne via Takwin.dz

Selon le communiqué du ministère, les candidats intéressés disposent d’un délai allant jusqu’au 7 février 2026 pour s’inscrire. Le choix du tout-numérique s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’administration et de simplification des procédures, permettant un accès plus rapide, plus transparent et plus équitable aux offres de formation.

La plateforme Takwin.dz permet aux candidats de consulter l’ensemble des spécialités disponibles, de choisir l’établissement souhaité et de déposer leur dossier sans se déplacer, réduisant ainsi les contraintes logistiques et les files d’attente observées lors des précédentes sessions. Une véritable révolution pour l’accès à la formation professionnelle.

Une offre de formation diversifiée pour répondre aux besoins du marché du travail

Le ministère souligne que les établissements de formation professionnelle proposent une large gamme de spécialités couvrant plusieurs secteurs porteurs. Ces formations ont pour objectif de permettre aux jeunes de développer de nouvelles compétences, de renforcer leurs capacités professionnelles et de construire un parcours cohérent avec les exigences du marché du travail.

L’offre concerne notamment les métiers liés à l’industrie, aux services, aux technologies, à l’artisanat, au bâtiment, ainsi qu’aux nouveaux métiers émergents. Cette diversité vise à répondre à la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée et à accompagner les transformations économiques du pays. Des opportunités pour tous les profils et toutes les ambitions.

L’Institut Africain de formation professionnelle à Boumerdès : Un Hub Continental

Dans la continuité de cette dynamique de modernisation du secteur, la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nassima Arhab, a supervisé lundi dernier l’inauguration de l’Institut africain de formation professionnelle, situé au quartier Essahil dans la wilaya de Boumerdès. Un projet ambitieux pour l’avenir de la jeunesse africaine.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Salma Bakhta Mansouri, secrétaire d’État chargée des Affaires africaines, du commissaire à l’Éducation, aux Sciences, à la Technologie et à l’Innovation de l’Union africaine, Gaspard Banyankimbona, ainsi que de la wali de Boumerdès, Fawzia Naâma. Un événement marquant pour la coopération régionale.

Coopération interafricaine et développement durable

Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique de l’Algérie visant à renforcer la coopération interafricaine et à promouvoir un partenariat fondé sur le partage des compétences et le transfert de savoir-faire. À travers cette initiative, les autorités souhaitent faire de la formation professionnelle un levier concret d’intégration africaine et de développement durable.

Depuis le début du mois de novembre, l’institut accueille déjà des stagiaires issus de plusieurs pays africains, dans le cadre d’un programme de formation structuré et diversifié. Doté d’une capacité d’accueil de 1 000 places pédagogiques, l’établissement offre des conditions favorables à la formation de profils techniques répondant aux besoins réels des économies africaines.

Infrastructure et prise en charge des stagiaires africains

L’institut se distingue par une infrastructure pédagogique moderne, comprenant des salles de cours équipées de technologies de pointe, des laboratoires pratiques conformes aux standards internationaux et des espaces dédiés à la formation appliquée. Cette organisation permet un apprentissage axé sur la pratique et l’acquisition de compétences directement exploitables sur le terrain. Un environnement propice à l’excellence.

L’Algérie assure une prise en charge complète des stagiaires africains, incluant l’hébergement, la restauration et le transport. À cela s’ajoute une initiative significative : chaque apprenant reçoit, à la fin de sa formation, une trousse professionnelle complète, facilitant le lancement immédiat de projets ou l’intégration sur le marché du travail dans son pays d’origine.

Par son envergure et sa vocation continentale, cet institut représente une valeur ajoutée majeure pour le système de formation national. Il consacre également la wilaya de Boumerdès comme pôle régional de référence dans le domaine du développement des compétences, tout en renforçant le rôle de l’Algérie comme acteur clé dans l’accompagnement de la jeunesse africaine vers l’employabilité et l’autonomie professionnelle.

