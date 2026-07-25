Rentrée 2026-2027 : le ministre dévoile une nouvelle filière pour l’enseignement secondaire

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a annoncé ce samedi à Alger la réorganisation de l’enseignement secondaire en filières, à l’occasion de son intervention lors de la conférence consacrée à la préparation de la prochaine rentrée scolaire.

C’est la grande nouveauté de cette rentrée 2026/2027 : une filière inédite baptisée « Informatique » va être intégrée à l’enseignement secondaire. Le ministre a également annoncé la volonté du ministère de multiplier les clubs scientifiques, de robotique et d’intelligence artificielle au sein des établissements scolaires.

Selon les chiffres communiqués, le pays compte déjà 12 574 clubs scientifiques, 95 clubs de robotique et 99 clubs dédiés à l’intelligence artificielle.

Concernant le calendrier, le ministre a précisé que le programme de la nouvelle filière « Informatique » est d’ores et déjà prêt, seuls quelques ajustements procéduraux restant à finaliser. Le ministère de l’éducation lancera cette filière à l’échelle nationale dés la rentrée prochaine, ou éventuellement celle d’après si le ministère n’est pas encore en mesure de le déployer.

Le ministre a par ailleurs évoqué un projet de réorganisation qui pourrait, à terme, dépasser la formule du tronc commun en 1ère année secondaire, pour orienter directement les élèves vers la filière de leur choix dès leur entrée au lycée. Un chantier qui suppose, selon lui, un travail renforcé en fin de cycle moyen, notamment en 4ème année, pour mieux accompagner les élèves dans leur orientation.

Une orientation directe dès la 1ère année secondaire permettrait, selon Saâdaoui, de créer une véritable filière « Ingénierie », plutôt que de la traiter comme une simple spécialité technico-mathématiques, comme c’est le cas actuellement.

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Une réforme sur plusieurs années : quels sont les ajustements annoncés ?

Cette réorganisation des filières s’accompagne d’autres ajustements pédagogiques. Le ministère programmera désormais l’anglais comme matière autonome dès la 3ᵉ année primaire, avec un volume horaire renforcé, notamment dans les filières techniques. Il introduira le français à partir de la 4ᵉ année, aux côtés de l’anglais.

Le ministre a également précisé que le ministère étalera l’ensemble des « réajustements pédagogiques » sur deux à trois années scolaires, si nécessaire, afin d’ajuster progressivement le contenu et l’organisation de certaines matières selon les niveaux et les filières.

Les classes de terminale bénéficieront par ailleurs d’un volume horaire plus important consacré aux travaux pratiques.

Face à l’afflux constant de nouveaux élèves chaque rentrée, le ministère continue d’élargir le réseau des établissements scolaires à travers le pays. Saâdaoui a tenu à rappeler que ce chantier de construction, mené sans interruption, est directement lié au budget conséquent dont bénéficie le secteur de l’Éducation, un effort qu’il présente comme la traduction concrète de la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière d’éducation.

Le volet social : salaires, élèves malades et sport scolaire

Le volet social n’a pas été oublié. Le ministre a mis en avant les revalorisations salariales issues du nouveau régime indemnitaire et du statut particulier des personnels de l’Éducation, des mesures que le secteur s’engage à mettre en œuvre dans les délais impartis. Saâdaoui a assuré que ce chantier d’amélioration des conditions professionnelles et sociales des enseignants allait se poursuivre.

Le ministre a également mis en avant le renforcement de la prise en charge des élèves atteints de maladies de longue durée et hospitalisés pendant de longues périodes. Cette année, le ministère a étendu le réseau de classes ouvertes directement au sein des hôpitaux et des centres de soins afin d’assurer la continuité de leur scolarité.

L’objectif : permettre à ces enfants de continuer à suivre leur scolarité malgré la maladie, sans prendre de retard sur leurs camarades.

Le ministre a par ailleurs insisté sur le rôle du sport scolaire, qu’il présente comme un double levier : former la relève de l’élite sportive nationale, et protéger les jeunes générations face au fléau de la drogue et des substances psychoactives.

Le ministre a conclu en saluant les résultats obtenus grâce à la stabilité qui a marqué l’année scolaire écoulée, marquée par l’achèvement des programmes dans des conditions normales.