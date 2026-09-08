Rentrée 2026-2027 : le ministère lance les transferts scolaires en ligne

Le ministère de l’Éducation nationale invite les parents souhaitant transférer leurs enfants d’un établissement à un autre. Les demandes de transfert pour l’année scolaire 2026-2027 débutent le dimanche 13 septembre 2026, exclusivement en ligne.

Cette procédure s’effectue via l’espace dédié aux parents sur le système informatique du secteur.

Comment déposer une demande de transfert scolaire en ligne

Le parent ou le tuteur légal soumet sa demande électroniquement. Il accède à son compte via l’espace des parents. Cet accès passe par le portail national des services numériques : https://dzds.dz. Le lien SSO permet une connexion unifiée grâce à la technologie Dzair Digital Services.

Le demandeur peut également utiliser un second lien direct : https://awlyaa.education.dz. Il remplit ensuite le formulaire électronique de demande de transfert.

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Des documents justificatifs selon la situation

Le parent doit joindre un document justificatif à sa demande. Ce document varie selon la situation de la famille. Une attestation de résidence dans le secteur géographique de l’établissement d’accueil peut être exigée. Une attestation du lieu de travail du parent dans ce même périmètre constitue une alternative valable.

Un rapport médical peut également être requis dans certains cas. Ce document prouve une maladie chronique ou un handicap. Le médecin de la santé scolaire de l’unité de dépistage et de suivi délivre ce rapport.

Le directeur de l’établissement d’accueil examine chaque demande de transfert. Il rend son avis directement via son compte sur le système informatique du secteur. Ce délai ne dépasse pas quarante-huit heures à partir du dépôt de la demande.

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Notification et intégration de l’élève

Le parent ou tuteur légal reçoit ensuite la décision du directeur. Cette notification passe par son compte dans l’espace des parents. Elle indique l’acceptation ou le refus de la demande.

Deux cas de figure se présentent pour les demandes acceptées. Si l’acceptation intervient avant la rentrée scolaire, l’élève rejoint son nouvel établissement dès la date de rentrée fixée pour 2026-2027. Le parent reçoit d’abord la notification d’acceptation.

Si l’acceptation intervient après la rentrée scolaire, l’élève dispose d’un délai maximal de quarante-huit heures. Ce délai démarre à partir de la notification d’acceptation reçue par le parent ou le tuteur légal.

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé une mise en garde claire. Tout transfert effectué en dehors du système informatique du secteur sera considéré comme nul et sans effet. Cette précision vise à garantir la traçabilité et la légalité de l’ensemble des démarches de transfert scolaire.

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