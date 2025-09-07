Rentrée 2025 : Les parents peuvent effectuer cette démarche à partir du 8 septembre (Ministère)

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’activation de la plateforme numérique dédiée aux demandes de transfert d’élèves entre établissements scolaires à compter du lundi 8 septembre 2025.

Le ministère a invité les parents d’élèves souhaitant transférer leurs enfants à se connecter à la plateforme numérique prévue à cet effet et à soumettre leurs demandes dans les délais impartis, en suivant les procédures établies.

Dans un communiqué, le ministère précise que le parent ou tuteur légal doit effectuer la demande de transfert de manière électronique, à distance, via son compte personnel sur l’espace des parents, accessible depuis le système d’information du secteur de l’éducation nationale à l’adresse suivante : https://awlyaa.education.dz.

Le formulaire de demande de transfert électronique doit être rempli et accompagné de l’une des pièces justificatives suivantes :

Un document attestant de la résidence dans le secteur géographique de l’établissement d’accueil ou de la localisation du lieu de travail du parent ou tuteur légal à proximité de celui-ci, selon le cas.

de l’établissement d’accueil ou de la localisation du à proximité de celui-ci, selon le cas. Un rapport médical attestant d’une maladie chronique et/ou d’un handicap, selon le cas, délivré par le médecin de la santé scolaire de l’unité de dépistage et de suivi.

Le communiqué ajoute que « le directeur de l’établissement d’accueil examine les demandes de transfert par voie électronique et émet son avis via son compte personnel sur le système d’information du secteur de l’éducation nationale, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures à compter de la date de soumission de la demande de transfert. »

Par la suite, « les parents ayant soumis des demandes de transfert pour leurs enfants sont informés de l’avis du directeur de l’établissement d’accueil via le même espace et par l’intermédiaire de l’administration de cet établissement. »

L’élève peut rejoindre l’établissement d’accueil une fois que son parent ou tuteur légal a été informé de l’acceptation de la demande de transfert, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à compter de la date de cette notification.

Le ministère a par ailleurs souligné dans son communiqué que tout transfert effectué en dehors du système d’information du secteur de l’éducation nationale sera considéré comme nul et non avenu.