RENTRÉE 2025 : Le volume horaire du français revu à la baisse pour cette classe

Le ministère de l’Éducation a prévu plusieurs changements pour la rentrée scolaire 2025-2026, et les langues sont au cœur de ces réformes. Pour les élèves de première année du cycle d’enseignement moyen (CEM), le volume horaire de l’anglais sera augmenté afin qu’il soit à égalité avec celui du français.

En ce qui concerne le cycle secondaire, le ministère a émis une directive pour la réduction du volume horaire des cours de français. Selon un document daté d’avant-hier et portant le numéro 207, cette décision s’appliquera dès l’année scolaire 2025-2026. L’objectif de cette réforme est de garantir un équilibre pédagogique optimal dans l’enseignement des langues étrangères.

Le ministère de l’Éducation a souligné la nécessité de diffuser cette directive dans tous les lycées et établissements d’enseignement privés.

Il a également enjoint leurs directeurs à tenir compte de son contenu lors de l’élaboration de leurs programmes pédagogiques. Pour assurer une mise en œuvre sans heurts, le ministère a demandé à la Direction de l’enseignement secondaire général et technologique de signaler toute difficulté qui pourrait entraver l’application de cette décision.

Rentrée scolaire 2025 – 2026 : Un nouveau programme d’anglais pour la première année du collège

Afin d’assurer la cohérence entre les différentes mesures prises, ces réformes s’accompagnent également de la mise en place d’un nouveau programme d’anglais destiné aux élèves de première année du collège.

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé le nouveau programme d’anglais pour la première année du collège, élaboré par le groupe spécialisé en langue anglaise et approuvé par le Conseil national des programmes. Ce programme combine une approche communicative, basée sur la compréhension et l’expression orale, avec une approche écrite axée sur la compréhension de l’écrit et la production écrite.

Le ministère de l’Éducation a souligné, dans sa lettre, que l’enseignement de la langue anglaise en première année du collège se fera sur une base de trois heures et demie (03h30) par semaine. Il est cependant recommandé, lors de l’élaboration des emplois du temps, d’éviter de programmer les séances de cours de manière consécutive.

Selon la même correspondance, le matériel pédagogique pour ce nouveau programme inclut un manuel de l’élève spécialement conçu et publié pour la première année du collège. S’ajoute à cela un guide didactique qui oriente l’enseignant dans la mise en œuvre du programme, précise la méthodologie à suivre pour les différents domaines, et fournit des explications sur l’organisation et la réalisation des activités d’apprentissage.

Parmi les autres supports, on trouve des fichiers audio de discours oraux, inclus dans un disque numérique, qui seront utilisés pour développer les compétences de compréhension orale et de communication orale.

À cet égard, le ministère a insisté sur le fait que les directeurs de collèges et les enseignants de la matière doivent télécharger le programme d’anglais et le guide didactique via leurs comptes personnels sur le système d’information du secteur de l’éducation nationale.

De plus, les inspecteurs de l’enseignement moyen pour la matière d’anglais devront former les enseignants en charge des classes de première année dès la rentrée scolaire. Cette formation portera sur le programme, le déroulement des activités d’apprentissage et la manière d’utiliser le guide didactique.

Elle inclura également l’identification des difficultés d’apprentissage des élèves qui passent de la cinquième année primaire, ainsi que la préparation de fiches descriptives pour ces difficultés et leur traitement.