Rentrée 2025 : la prime scolaire sera t elle versée à temps ?

À l’approche de la rentrée scolaire 2025/2026, une question revient avec insistance dans de nombreuses familles algériennes : la prime scolaire sera-t-elle effectivement versée à temps ? Destinée à alléger le poids des dépenses liées à la scolarisation, cette aide financière est cruciale pour des milliers de foyers à revenus modestes.

Après le transfert de sa gestion du ministère de l’Éducation nationale vers celui de la Solidarité nationale, les autorités assurent que toutes les mesures ont été prises pour garantir un versement dans les délais. Mais qu’en est-il réellement sur le terrain ?

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, ce vendredi, la fin de l’opération de versement de la prime scolaire pour l’année scolaire 2025/2026. L’ensemble des familles bénéficiaires à travers les 58 wilayas du pays ont perçu cette aide financière dans les délais impartis, soit avant le 31 juillet, comme l’exige le cadre légal.

Dans un communiqué diffusé via sa page Facebook officielle, le ministère a souligné que toutes les ressources humaines et logistiques ont été mobilisées à l’échelle locale pour garantir le bon déroulement de l’opération. Cette dernière a été réalisée en étroite collaboration avec les différents départements concernés, notamment les ministères de l’Intérieur, de l’Éducation nationale, et du Travail.

Nouvelle organisation après le décret exécutif n°25-168

Suite à la publication du décret exécutif n°25-168, la gestion de cette prime, auparavant du ressort du ministère de l’Éducation, est désormais confiée au ministère de la Solidarité nationale. L’encadrement de l’opération est assuré par les services de l’Agence de développement social (ADS), placée sous tutelle du ministère.

Ce changement vise à améliorer l’efficacité du dispositif et à mieux cibler les foyers réellement dans le besoin, notamment ceux à revenus faibles ou sans revenu. Le ministère a salué les efforts conjoints ayant permis à cette aide directe de l’État d’atteindre ses bénéficiaires dans des conditions optimales, soulignant l’importance particulière accordée par le président Abdelmadjid Tebboune à cette mesure de solidarité, essentielle pour soulager les familles avant la rentrée scolaire.