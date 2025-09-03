Rentrée 2025/2026 : Découvrez la liste officielle des fournitures scolaires pour chaque classe

À l’approche de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mercredi la liste officielle des fournitures scolaires pour l’année 2025-2026. Cette annonce, faite via la page Facebook officielle du ministère, vise à guider les familles algériennes dans leurs préparatifs pour le retour en classe.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large du gouvernement pour assurer une rentrée scolaire et sociale fluide. Avant-hier, le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, a présidé une réunion de haut niveau afin d’évaluer l’état d’avancement des préparatifs.

La discussion a couvert non seulement la rentrée scolaire, mais également les mesures de préparation pour les saisons d’automne et d’hiver, le développement local et la promotion de l’investissement.

Selon le calendrier officiel, la reprise des fonctions est prévue pour le personnel administratif le 7 septembre, pour les enseignants le 14 septembre, et la rentrée scolaire est fixée au dimanche 21 septembre 2025 pour les élèves de tous les cycles, après des modifications de date.

La publication de la liste des fournitures par le ministère est une mesure bienvenue pour les parents, leur permettant de s’équiper de manière organisée. Elle apporte une clarté essentielle, particulièrement en cette période de préparatifs intenses.

Rentrée scolaire 2025/2026 : 322 nouvelles structures éducatives pour désengorger les classes

En prévision de la rentrée scolaire 2025/2026, l’Algérie se dote de 322 nouvelles structures éducatives à travers le pays. L’annonce a été faite par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Biskra.

Ce vaste programme, qui s’inscrit dans le cadre du plan sectoriel du logement, vise à accompagner le développement des nouveaux quartiers résidentiels en leur fournissant des équipements publics de proximité. Selon le ministre, ces nouvelles infrastructures scolaires, dont le coût total s’élève à 94 milliards de dinars algériens, sont toutes achevées et prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée.

Mohamed Tarek Belaribi a souligné que l’augmentation du nombre de structures livrées cette année est le reflet de la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d’intensifier les efforts pour améliorer les conditions d’études, notamment dans les nouvelles cités.

«Cette démarche vise à garantir des conditions d’études idéales pour les élèves avec la rentrée scolaire 2025/2026», a-t-il précisé. Le ministre a également noté que 90% du programme d’infrastructures éducatives prévu par la loi de finances est déjà en cours de réalisation, avec le lancement de la construction de 224 nouvelles structures supplémentaires dès ce mois de septembre.