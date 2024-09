Rentrée 2024 – Formation professionnelle : plus de 380 000 nouvelles places pédagogiques disponibles

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en Algérie se prépare pour une rentrée nationale prévue le 8 octobre prochain, avec plus de 380 000 nouvelles places pédagogiques mises à disposition dans divers modes et dispositifs de formation.

Le directeur général de l’Institut national de formation et d’enseignement professionnels de l’Alger (INFEP) a affirmé que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir une rentrée réussie. Parmi les 381 398 nouvelles places pédagogiques, on compte 98 501 pour l’apprentissage, 81 818 pour la formation en présentiel, et 3 180 pour la formation à distance.

Le secteur a également prévu des places pour les personnes en situation de handicap, les femmes au foyer, les habitants des zones rurales et les bénéficiaires de l’allocation chômage, offrant ainsi une diversité de formations adaptées à différents profils.

Afin de garantir le succès de cette rentrée, le ministère a mobilisé d’importants moyens techniques et pédagogiques, ainsi que des branches déléguées ouvertes au sein des établissements de formation. Le programme pédagogique comprend 440 spécialités pour les formations diplômantes et 146 spécialités pour les formations qualifiantes de courte durée. Ces spécialités couvrent un total de 23 filières professionnelles adaptées aux spécificités régionales et aux besoins de l’économie nationale.

Nouveaux programmes et infrastructures pour répondre aux besoins

Afin de répondre aux besoins économiques du pays, le secteur a introduit de nouvelles spécialités dans plusieurs régions, notamment la multiplication des semences de blé et de tournesol, ainsi que la culture du safran dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée. D’autres spécialités ont été ajoutées pour accompagner des projets de développement, tels que l’entretien des voies ferrées et le dessalement de l’eau de mer.

Concernant les infrastructures, le secteur de la formation professionnelle compte actuellement 1 225 établissements à travers le pays, avec 22 nouvelles institutions en phase de création et l’ouverture de branches déléguées dans les centres de formation professionnelle, permettant d’élargir les opportunités de formation à divers segments de la société.

Le directreur a également précisé que le secteur se concentre sur les « filières professionnelles prioritaires » telles que l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, la numérisation, le bâtiment et les travaux publics, l’électricité, la restauration, l’hôtellerie, l’artisanat, l’eau, l’environnement, ainsi que les énergies renouvelables.

Les inscriptions pour la rentrée ont débuté le 27 juillet et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de septembre, offrant aux candidats l’opportunité de choisir parmi une gamme variée de programmes de formation en adéquation avec les besoins exprimés par les entreprises en matière de main-d’œuvre qualifiée.