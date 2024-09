Rentrée 2024 – Bourse universitaire : comment commander sa carte Edahabia (Algérie Poste) ?

À l’approche de la rentrée universitaire, les étudiants algériens doivent effectuer de nombreuses démarches administratives. Parmi celles-ci, l’obtention de la carte Edahabia revêt une importance particulière. Cette carte, véritable outil financier moderne, permet aux étudiants de gérer leur bourse universitaire et leurs dépenses quotidiennes avec facilité et sécurité.

Cet article détaille le processus d’obtention de la carte Edahabia, étape par étape. Ces informations s’adressent aussi bien aux nouveaux bacheliers qu’aux étudiants poursuivant leurs études, afin de les aider à préparer au mieux leur année universitaire.

Qu’est-ce que la carte Edahabia ? La carte Edahabia, lancée par Algérie Poste, est une carte de paiement électronique offrant de multiples avantages : Retrait d’argent aux distributeurs automatiques, paiement en ligne sur les sites d’e-commerce, consultation du solde et des opérations via l’application mobile, sécurité renforcée grâce au code PIN….

Cette carte est particulièrement adaptée aux besoins des étudiants, facilitant la gestion de leur bourse universitaire et permettant des paiements sécurisés sans nécessité de transporter de l’argent liquide. Mais plus important encore : elle leur permet de retirer leur bourse universitaire, directement via un disctributeur automatique.

Tout d’abord, l’étudiant doit posséder un compte courant postal et activer son code ECCP.

Ensuite, l’étudiant doit suivre les étapes suivantes pour commander sa carte Edahabia

1. Dans l’application ECCP, cliquer sur l’option « Carte Edahabia »

2. Choisir entre la carte standard ou premium selon les besoins

3. Remplir le formulaire de demande avec les informations personnelles requises

4. Vérifier attentivement toutes les informations avant de valider

5. Confirmer la demande

La demande sera traitée par Algérie Poste. Le délai de fabrication et de livraison de la carte peut varier, mais il faut généralement compter entre une à deux semaines.

Une fois la carte prête, le demandeur est notifié pour venir la récupérer :

1. Se rendre au bureau de poste indiqué avec une pièce d’identité

2. L’agent postal remet la carte et une enveloppe contenant le code PIN

3. Signer le reçu de remise de carte

Pour activer la carte :

1. Se rendre à un distributeur automatique d’Algérie Poste

2. Insérer la carte et entrer le code PIN fourni

3. Changer ce code pour un nouveau code à 4 chiffres

4. La carte est alors active et prête à l’emploi.

Et si, l’étudiant ne possède pas de compte courant postal ? (CCP)

Dans ce cas, l’étudiant doit impérativement ouvrir un compte courant postal (CCP). Voici la procédure à suivre :

1. Se rendre dans un bureau de poste

2. Apporter les documents suivants :

– Une copie de la carte d’identité nationale

– Un certificat de résidence

– Une copie du diplôme de baccalauréat

– Le formulaire fourni par Algérie Poste (disponible sur place)

– Une autorisation parentale pour les mineurs

3. Remplir soigneusement le formulaire d’ouverture de compte

4. Remettre l’ensemble des documents à l’agent postal

Une fois le dossier traité, un code secret ECCP est remis au demandeur. Ce code est indispensable pour la suite de la procédure et doit être conservé précieusement.

Il faut, ensuite, activer le compte ECCP en ligne

Après réception du code ECCP, il faut l’activer en ligne :

1. Télécharger l’application ECCP sur un smartphone

2. Lancer l’application et se connecter avec le code ECCP initial

3. Changer ce code pour un nouveau code de 8 caractères, composé de chiffres et de lettres

4. Confirmer le nouveau code

Cette étape est cruciale pour la sécurité du compte. Il est recommandé de choisir un code complexe mais mémorisable.

Quelques conseils pour une utilisation optimale de la carte Edahabia

Pour une utilisation sûre et efficace de la carte Edahabia, il est recommandé de :

1. Ne jamais partager le code PIN avec qui que ce soit

2. Vérifier régulièrement les relevés de compte

3. Contacter immédiatement Algérie Poste pour bloquer la carte en cas de perte ou de vol

4. Utiliser l’application mobile pour suivre les dépenses en temps réel

5. Profiter des services en ligne pour recharger le compte ou effectuer des virements

L’obtention de la carte Edahabia représente une étape importante dans la vie d’un étudiant. Elle offre une autonomie financière et permet une gestion de l’argent moderne et sécurisée.

