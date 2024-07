Rentrée 2024/2025 : Top 10 des meilleures villes étudiantes en France

La rentrée étudiante s’approche à grands pas et nombreux sont les ressortissants algériens qui se préparent à entamer leurs cursus universitaires en France. Le choix de la ville d’accueil constitue une étape importante dans ce processus.

D’ailleurs, le magazine l’Étudiant vient de dévoiler son palmarès des meilleures villes étudiantes en France. Pour cette nouvelle édition, son équipe de rédaction a comparé entre 47 villes françaises accueillant au moins 8 000 étudiants.

Rentrée universitaire 2024/2025 : Montpellier en tête des meilleures villes à accueillir les étudiants en France

Certaines sont connues pour leur qualité de vie et d’autres pour leur enseignement supérieur qualitatif et suffisamment diversifié, ces villes attirent de plus en plus d’étudiants, venus du monde entier, pour y commencer un nouveau cursus et poursuivre leurs études universitaires.

Dans ce nouveau classement, le magazine de l’Étudiant distingue Montpellier comme la meilleure ville en France. La préfecture de l’Hérault a décroché un maximum de points sur plusieurs critères, à savoir : l’offre de la formation et de la santé, la gratuité du transport pour tous ses résidents…

Pour compléter ce podium, Rennes arrive en deuxième position, tandis que Toulouse et Caen se placent dans la troisième position ex æquo. Pour cette année, Lyon intègre ce Top 10 qu’elle avait quitté lors du précédent classement et partage la 6ᵉ place avec Angers, Besançon et Strasbourg.

Pour clôturer le top 10 des meilleures villes étudiantes en France, l’Étudiant a choisi Nantes. Pas mal pour une ville qui accueille plus de 65 000 étudiants.

Rentrée étudiante en France : des loyers en hausse

Choisir la meilleure ville où il fait bon d’étudier, c’est aussi se poser les bonnes questions, notamment celles relatives au loyer. Selon les données de LocServices, analysées par le magazine l’Étudiant, 44 villes parmi les 47, citées dans ce classement, subissent une inflation des loyers.

En effet, cette hausse qui se situe à des degrés plus ou moins élevés, est estimée à hauteur de 14 euros. Mais, elle reste plus importante auprès de certaines villes comme Marseille-Aix-en-Provence (+57 euros), La Rochelle (+47 euros) et Annecy (+ 43 euros). La ville la plus chère de France est de loin la capitale parisienne. Pour y séjourner, un étudiant doit prévoir le budget moyen de 919 euros, pour un studio seul. En deuxième place, arrive Nice avec un budget moyen de 664 euros.

Un autre critère pris en considération pour dresser ce classement concerne les initiatives locales. Caen, sur le podium de cette nouvelle édition, fait partie des villes françaises offrant le meilleur accueil pour les étudiants et valorisant leur engagement.

