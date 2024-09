Rentrée 2024/2025 : l’ONOU annonce la date d’ouverture des cités universitaires

L’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU) a annoncé, ce mercredi, la réouverture des résidences universitaires pour les étudiants résidents. Cette annonce met fin à l’attente des étudiants qui pourront ainsi regagner leurs logements avant le début de l’année universitaire.

Ouverture des résidences universitaires à cette date

C’est officiel, les résidences universitaires reprennent du service et accueilleront très bientôt les étudiants algériens à travers le territoire algérien. Selon un communiqué officiel, les portes des résidences s’ouvriront officiellement à partir du dimanche 22 septembre. Les résidences universitaires jouent un rôle crucial pour de nombreux étudiants, notamment ceux venant de régions éloignées. Elles offrent un cadre de vie adapté à leurs besoins et un soutien logistique essentiel.

L’ONOU a également précisé que le service de restauration reprendra dès le lundi 23 septembre, avec la première distribution prévue pour le dîner. Cette réouverture des services essentiels, logement et restauration, vise à faciliter l’installation des étudiants dans des conditions optimales en vue de la rentrée universitaire.

Cette décision intervient dans un contexte où les préparatifs pour la nouvelle année universitaire s’accélèrent. L’ONOU rappelle l’importance de respecter les protocoles en vigueur pour assurer une rentrée fluide et sécurisée.

Réformes majeures dans le système universitaire algérien

En parallèle, le Syndicat National des Enseignants Universitaires (SNEU) a dévoilé une série de réformes majeures qui marqueront la rentrée universitaire prochaine.

Parmi ces réformes, la création d’une plateforme numérique pour les mutations universitaires représente un changement important. Cette plateforme, prévue pour être mise en place dès la prochaine rentrée, vise à simplifier la gestion des demandes de mutation des enseignants universitaires. Les critères de mutation incluront l’ancienneté, la situation familiale et la distance géographique, afin de garantir une répartition équitable et transparente des affectations.

Le SNEU a également annoncé une refonte significative du processus de formation des doctorants. Plus de 50% des projets de formation doctorale seront désormais axés sur trois disciplines clés : les mathématiques, la physique et l’anglais. Cette décision s’appuie sur une évaluation approfondie des besoins du marché de l’emploi et des déséquilibres observés dans la répartition des doctorants par domaine.