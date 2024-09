Rentrée 2024/2025 : 12 millions d’élèves rejoignent l’école avec de nouveaux programmes

Près de 12 millions d’élèves des trois cycles d’enseignement reprendront le chemin de l’école ce dimanche, marquant le début de l’année scolaire 2024/2025. Répartis sur environ 30 000 établissements à travers le pays, ils découvriront de nouvelles initiatives visant à améliorer leur expérience éducative.

Ce dimanche, le retour de près de 12 millions d’élèves animera le paysage éducatif national. Cette rentrée massive témoigne alors de l’importance accordée à l’éducation et du dévouement continu pour offrir une formation de qualité à tous.

Les établissements scolaires ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, veillant à leur bien-être et à leur sécurité.

Les autorités éducatives ont choisi « La sécurité routière » comme thème du cours inaugural de cette année. Cette initiative vise à sensibiliser les élèves aux règles de circulation et à promouvoir une culture de prudence sur les routes. En inculquant dès le plus jeune âge l’importance du respect des règles routières, les responsables espèrent réduire les accidents impliquant des enfants et des adolescents.

Allègement des programmes et promotion des activités culturelles

Les responsables éducatifs ont adopté plusieurs mesures pédagogiques pour développer les talents et les compétences des élèves. Ils ont restructuré les matières et les horaires des deux premières années du primaire afin d’alléger la charge des programmes scolaires. Cet allègement permettra de consacrer plus de temps aux activités culturelles, sportives et artistiques.

Les responsables mettent alors l’accent sur l’acquisition des compétences fondamentales en langues et en mathématiques, tout en renforçant les aptitudes manuelles, physiques et artistiques. Les élèves bénéficieront également d’un enseignement axé sur les valeurs religieuses et morales, ainsi que sur la pratique régulière de l’éducation physique.

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a alors annoncé une augmentation significative du temps consacré aux activités sportives et artistiques. Le temps alloué aux activités sportives passera à deux heures par semaine, et les enseignants dispenseront l’éducation artistique pendant une heure et demie chaque semaine. De plus, les écoles consacreront une demi-heure par semaine aux jeux mathématiques pour renforcer l’apprentissage dans cette discipline.

Infrastructures modernes et initiatives pour l’année 2024/2025

Cette année scolaire, les autorités équiperont 1 700 écoles primaires en tablettes numériques, portant ainsi à 5 000 le nombre total d’établissements dotés de ces technologies. Les responsables étendront l’enseignement de l’anglais à la cinquième année du primaire, achevant ainsi son intégration progressive. Les instances éducatives prévoient également de généraliser l’éducation préparatoire pour assurer une égalité des chances dès le plus jeune âge.

Les responsables continuent donc de promouvoir les filières mathématiques et techniques, en encourageant les élèves à s’y orienter selon leurs aptitudes. Les autorités élargiront l’enseignement de la langue amazigh, ainsi que l’ouverture de classes d’éducation préparatoire, renforçant le principe d’égalité entre toutes les régions du pays.

Sur le plan des infrastructures, les autorités inaugureront 604 nouveaux établissements scolaires, comprenant 354 écoles primaires, 162 collèges et 88 lycées. De plus, elles mettront en service 459 cantines scolaires, garantissant une meilleure prise en charge des élèves.

Le secteur éducatif a également mis en place la vente des manuels scolaires via la plateforme de l’Office national des publications scolaires pour assurer une distribution efficace. Les responsables adopteront la numérisation dans toutes les opérations liées à la scolarisation, à la formation et au recrutement dans le domaine de l’éducation.

Enfin, les autorités accordent une attention particulière aux élèves nécessitant un soutien spécifique. Elles mèneront des actions de solidarité en faveur des familles démunies, en distribuant des fournitures scolaires en coordination avec les collectivités locales et les associations de parents d’élèves. Les enseignants assureront un accompagnement pédagogique pour les élèves à besoins spécifiques et ceux en traitement dans les hôpitaux et centres spécialisés.