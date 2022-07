Rentrée 2022/2023 : 3 points importants abordés par le ministère

Depuis deux ans, la vie des Algériens a été bouleversée par la propagation du Coronavirus, ces bouleversements ont touché tous les secteurs. En effet, l’un des secteurs touchés par ce virus est l’éducation. Les hautes autorités du pays se sont vues dans l’obligation de revoir le système en optant pour le système de groupes, mais aussi en ayant recours à l’enseignement à distance.

Le ministère de l’Éducation nationale a publié un communiqué relatif à la rentrée scolaire 2022-2023, et annoncé, dans ce contexte, qu’il reviendra « progressivement » au système scolaire normal. Le communiqué du ministère de l’Éducation nationale ne mentionne pas le système de groupe qui a été mis en place au cours des deux dernières années pour assurer la continuité de l’enseignement face à la propagation du virus Covid-19, mais fait plutôt référence au retour progressif à l’école au système scolaire normal.

Vers la généralisation de l’utilisation des tablettes numériques dans les écoles primaires

Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé que le secteur de l’éducation verra des développements et améliorations durant la rentrée scolaire 2022/2023. En élargissant l’utilisation des tablettes numériques dans les écoles primaires comme mesure parmi d’autres pour réduire le poids du portefeuille scolaire. Inclusion des superviseurs pédagogiques dans les écoles primaires.

Selon le communiqué de la rentrée scolaire 2022/2023, il s’inscrit dans le cadre de l’adoption des tablettes numériques comme méthode et mécanisme pédagogique pour réduire le poids du cartable chez les élèves, en particulier les élèves du primaire. Le ministère de l’Éducation a lancé le processus d’utilisation du tableau électronique qui contient le manuel numérique au lieu du manuel imprimé dans 8 écoles primaires.

Le communiqué indiquait également que, afin d’assurer la généralisation progressive du projet, un nombre important d’écoles primaires seront dotées de tablettes électroniques et de leurs accessoires pour les mettre à la disposition des élèves avant la rentrée scolaire. Le ministère de l’éducation a appelé à la nécessité d’assurer les conditions de sécurité dans les écoles primaires dont les élèves bénéficieront de ces dernières en assurant le niveau de gardiennage, en plaçant des fenêtres en fer aux fenêtres de leurs chambres, et la possibilité de les doter de caméras de surveillance. En plus de veiller à ce que des tableaux électroniques soient mis à la disposition des élèves des primaires bénéficiaires au début de la rentrée à l’école.

Le ministère de l’Éducation nationale a également appelé à suivre ce projet d’école numérique dans les écoles primaires équipées de tableaux numériques. Où les administrateurs de l’éducation doivent fournir les conditions physiques et organisationnelles pour la réalisation du projet en coordination avec les groupes locaux. Et d’assurer la préparation des équipes pédagogiques des écoles concernées à s’impliquer dans le projet.

Lancement de la filière artistique dans l’enseignement secondaire dès la rentrée prochaine

Le ministère de l’Éducation nationale a créé une filière artistique dans l’enseignement secondaire général et technologique, à compter de la rentrée 2022/2023. Ce dernier a appelé, selon le communiqué pour cette rentrée 2022/2023, à suivre le processus de sélection des élèves qui ont exprimé leur souhait d’être orientés vers la filière artistique. Et œuvre pour informer les élèves admis à effectuer les démarches d’inscription à l’école secondaire nationale située dans la wilaya d’Alger. Et diriger les élèves recalés vers une autre filière.

La procédure de recours sera organisée une fois par an. La programmation et le traitement de ces recours se fera chaque fin d’année scolaire, durant la période du 17 au 21 juillet.