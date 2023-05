Rénovation des tunnels et couloirs souterrains du front de mer d’Alger

Lors de sa visite lundi dernier, le wali de la capitale, Mohamed Abdelnour Rabhi, a exploré les tunnels et couloirs souterrains situés sur le front de mer d’Alger. Ce lieu avait notamment servi de décor à la série télévisée « Edamma » diffusée pendant le Ramadan 2023. Plusieurs scènes de ce programme, qu’avait fait tabac, ont été tournées dans cet endroit.

Le wali a inspecté ces sites dans le cadre du projet de réhabilitation de ces derniers. Il a donné des instructions pour redoubler d’efforts afin de respecter les délais de livraison de ces couloirs riverains rénovés, situés dans la basse Kasbah.

Ces passages font partie des découvertes réalisées par les responsables de l’extension du métro d’Alger sur la place des Martyrs, comprenant également d’autres monuments datant de plus de 2000 ans, témoignant des civilisations humaines successives.

Suite au processus d’enlèvement de la terre recouvrant ces monuments et couloirs, un projet de réhabilitation a été lancé dans le but de les transformer en un musée et en un témoignage de l’histoire de la ville d’Alger.

Des espaces de promenade et de loisirs pour la prochaine saison estivale

La wilaya d’Alger avait aussi lancé un projet de réaménagement de cinq sites forestiers dans le cadre du plan vert de la capitale.

Ces travaux ont pour objectif de transformer ces sites en espaces de promenade et de loisirs, et ils seront prêts à être utilisés dès la prochaine saison estivale.

Des équipements dédiés aux activités sportives et de loisirs seront installés dans les sites forestiers de Caroubier à Dély Ibrahim, de Diar El Afia à Bourouba, de Saliba et Beaulieu à Oued Smar, ainsi que dans la forêt de Beni Merad 2 à Bordj El Kiffan.

La ville d’Alger bénéficie d’une vaste couverture forestière diversifiée s’étendant sur 5000 hectares, comprenant 113 sites forestiers gérés par la direction des forêts et de la ceinture verte.