Renouvellement périodique à distance : La CNR apporte de nouvelles explications pour les retraités

Dans le cadre de la modernisation de ses prestations, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé le lancement d’une campagne d’information nationale de grande envergure.

L’objectif est de vulgariser et généraliser l’usage de la fonctionnalité d’« Identification Numérique de Vie » via l’application mobile « Takaoudi ». Selon le communiqué de la CNR, cette campagne de sensibilisation se déroulera du 24 mai au 8 juin 2026.

R-Face : La reconnaissance faciale au service des retraités

Cette initiative vise à accompagner les retraités et les ayants droit dans l’adoption de ce service technologique de pointe. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale (R-FACE), les usagers pourront désormais accomplir la procédure obligatoire du certificat de vie à distance, en toute sécurité et avec une grande fiabilité, leur évitant ainsi des déplacements contraignants vers les agences locales.

Pour garantir la réussite de cette transition numérique et renforcer sa politique de proximité, la CNR déploie un dispositif d’accompagnement multiforme :

Des espaces numériques dédiés : Aménagés au sein des agences locales , ils sont dotés de codes QR pour faciliter le téléchargement et l’activation immédiate de l’application.

, ils sont dotés de codes QR pour faciliter le téléchargement et l’activation immédiate de l’application. Une assistance à domicile : Des assistants sociaux effectueront des visites sur le terrain pour accompagner les personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques directement chez elles.

: Des assistants sociaux effectueront des visites sur le terrain pour accompagner les personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques directement chez elles. Un centre d’appel : Le numéro vert 3011 reste à la disposition des usagers pour répondre à toutes leurs interrogations et leur fournir l’assistance technique nécessaire.

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Caisse nationale des retraites : Une caravane nationale dès le 31 mai

Le plan de communication de la CNR prévoit également le déploiement de la « Caravane de la retraite numérique ». Dès le 31 mai 2026, cette dernière sillonnera les différentes communes du pays.

Des agents seront mobilisés sur le terrain pour fournir des explications directes, aider les citoyens à installer l’application et veiller à ce que l’accès à ce nouveau service se déroule dans les meilleures conditions possibles.

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En conclusion, la Caisse Nationale des Retraites invite l’ensemble des retraités et des ayants droit à télécharger massivement l’application mobile afin de bénéficier de cette innovation majeure, ainsi que de la panoplie de services électroniques déjà disponibles à distance.