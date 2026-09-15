Renouvellement du passeport algérien en ligne : ce qui va changer après le test de Paris

Obtenir son passeport biométrique algérien sans poser un pied au guichet ? Ce qui ressemblait à un rêve pour les ressortissants à l’étranger est en train de devenir réalité. Fort du succès de la phase test lancée à Paris le 24 juin dernier, Alger passe au niveau supérieur. Le gouvernement accélère le déploiement du renouvellement en ligne.

Le secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, a réuni mardi 8 septembre les chefs de postes consulaires en visioconférence. Au cœur des échanges : l’accélération de la numérisation administrative et l’amélioration continue des services aux Algériens de l’étranger.

Placé au centre des échanges, le renouvellement à distance du passeport biométrique franchit un nouveau cap. Sofiane Chaib a réaffirmé sa volonté de simplifier les démarches et de raccourcir les délais. Une nouvelle phase de déploiement sera ainsi lancée d’ici quelques semaines dans plusieurs consulats, avant une généralisation progressive à l’ensemble du réseau diplomatique algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Passeport algérien à l’étranger : nouveaux tarifs, taxe en devises… voici ce qui change

Paris, consulat pilote de l’expérimentation depuis le 24 juin

Le Consulat général d’Algérie à Paris a accueilli le lancement officiel du service le 24 juin 2026, marque par la présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, aux côtés de Sofiane Chaib.

Le système s’appuie sur une plateforme en ligne sécurisée où l’usager crée son compte, dépose ses pièces justificatives et suit le traitement de son dossier à distance. Dès le jour de l’inauguration au Consulat général de Paris, une démonstration en direct a permis de délivrer un tout premier passeport renouvelé via cette nouvelle procédure.

L’objectif central est de dispenser les usagers d’un déplacement au guichet, un atout majeur pour ceux qui résident loin des représentations consulaires. En dématérialisant les démarches, le gouvernement entend également réduire les délais de traitement et désengorger les consulats. Côté sécurité, le ministère de l’Intérieur garantit que la plateforme intègre des normes strictes de protection des données et des documents transmis.

Qui pourra réellement utiliser le service ?

C’est la question clé de cette nouvelle phase : qui sera éligible ? Lors de l’essai à Paris, le service était réservé aux personnes immatriculées dans cette circonscription et effectuant un simple renouvellement de leur passeport biométrique. Il ne s’applique donc pas aux premières demandes.

Selon la réglementation algérienne, le renouvellement peut être demandé dans les six mois précédant l’expiration du passeport. La loi prévoit également cette démarche en cas de saturation des pages de visa, ainsi qu’en cas de perte, de vol ou de détérioration du document.

Si l’annonce du 8 septembre marque un coup d’accélérateur, la généralisation n’est pas pour tout de suite. Le déploiement s’articule en trois temps : l’expérimentation initiale à Paris, son extension imminente à une sélection de consulats, puis l’intégration progressive de l’ensemble du réseau diplomatique, à une date encore non communiquée.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage en Égypte : le visa va coûter plus cher dès 2027, voici ce qui change pour les voyageurs