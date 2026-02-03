Renouvellement du parc algérien : une nouvelle cargaison de bus arrive au port de Djen Djen

Le programme de renouvellement du parc national de transport de voyageurs se poursuit. Mardi soir, le port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel, a accueilli une nouvelle cargaison d’autobus importés de Chine. Cette livraison s’inscrit dans le cadre du vaste plan lancé par les autorités pour l’importation de 10 000 autobus neufs, destiné à moderniser le transport public et à améliorer la sécurité des usagers.

Selon un communiqué de la wilaya de Jijel, la cargaison réceptionnée comprend 380 autobus. Elle fait partie d’un ensemble plus large de 6 800 autobus dont l’arrivée est attendue dans les prochains jours dans différents ports algériens. Ces livraisons proviennent principalement de Chine et d’Allemagne, dans le cadre de contrats conclus avec plusieurs fabricants internationaux.

Renouvellement du parc de transport : l’Algérie réceptionne une nouvelle cargaison d’autobus importés

Cette opération s’inscrit dans une dynamique accélérée engagée par les pouvoirs publics afin de remplacer les autobus vétustes encore en circulation. De nombreux véhicules de transport de voyageurs dépassent aujourd’hui les 25 années de service, ce qui pose des problèmes de sécurité et de fiabilité. Le programme d’importation vise ainsi à retirer progressivement ces anciens autobus du parc national.

Parallèlement, le constructeur chinois Higer, spécialisé dans la fabrication d’autobus, a annoncé le 9 janvier dernier l’expédition de 3 000 autobus vers l’Algérie. Cette commande, estimée à 200 millions de dollars, a été qualifiée par l’entreprise de contrat historique. Selon Higer, il s’agit de la plus grande cargaison d’autobus jamais exportée par la Chine.

La livraison comprend plusieurs modèles, notamment des autobus de 8 mètres, 11 mètres et 12 mètres, issus de la série Higer New V. Ces véhicules sont destinés à renforcer le réseau de transport de voyageurs à travers le pays et à répondre à la demande croissante en moyens de transport modernes et sûrs.

380 autobus arrivent à Jijel

En octobre 2025, le Premier ministre Sifi Ghrieb avait supervisé la signature des accords marquant le lancement officiel du programme d’importation des 10 000 autobus. Selon les services du Premier ministère, ces accords respectent un cahier des charges strict, élaboré par une commission interministérielle regroupant les ministères de l’Industrie, de l’Intérieur et des Transports.

Cette démarche fait suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, données en août dernier lors d’une réunion consacrée au secteur des transports. Ces décisions ont été prises après le drame du Oued El Harrach, à Alger, où un accident de bus avait coûté la vie à 18 personnes. Outre l’importation de nouveaux autobus, le chef de l’État avait également ordonné l’importation urgente de pneus et l’adoption de nouvelles mesures réglementaires pour améliorer la sécurité routière.

À travers ce programme, les autorités ambitionnent de moderniser durablement le transport public, de réduire les risques d’accidents et d’offrir de meilleures conditions de déplacement aux citoyens.