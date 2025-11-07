Renouvellement de la flotte d’Air Algérie : Les précisions de Sayoud

Le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, a apporté des éclaircissements majeurs sur le programme de renouvellement de la flotte d’Air Algérie, soulignant l’engagement de l’État pour moderniser le transport aérien national. Ces déclarations interviennent quelques jours avant la réception très attendue du premier Airbus A330-900 Neo, marquant le lancement effectif de cette opération.

S’exprimant jeudi lors de l’installation du wali délégué de la circonscription administrative de Ksar-El-Boukhari (Médéa), le ministre n’a pas éludé la question de l’état actuel des appareils de la compagnie nationale. « Vous savez que notre flotte est vieillissante. Il y a des avions qui ont plus de 20 ans. C’est pour cela qu’il y a quelques difficultés sur les lignes intérieures ou extérieures, » a-t-il affirmé, justifiant ainsi l’urgence de l’initiative présidentielle.

Face à ce constat, Saïd Sayoud a détaillé la double stratégie mise en place sur décision du Président de la République pour améliorer significativement le secteur :

Création d’une compagnie dédiée aux lignes intérieures ( Domestic Airlines ).

). Acquisition massive de nouveaux appareils.

Ainsi, le ministre a confirmé l’acquisition de 16 nouveaux appareils pour Air Algérie, répartis entre les constructeurs européens et américains :

8 Airbus A330-900 Neo

8 Boeing

« 32 nouveaux appareils » : Un investissement historique pour le transport aérien

La réception de ces avions est imminente, « Nous allons commencer à les recevoir à partir de ce mois de novembre, » a-t-il précisé. Le premier d’entre eux, un A330-900 Neo attendu ce mardi 12 novembre, sera baptisé « Novembre 54 », un choix fait en accord avec le ministère des Moudjahidine, « en hommage à ce mois des Martyrs. »

Mais l’effort de renouvellement ne s’arrête pas là. Le ministre a rappelé l’engagement pris pour la nouvelle filiale, Domestic Airlines : « Air Algérie a acquis 16 nouveaux appareils de type ATR-72 pour sa filiale Domestic Airlines dont la livraison commencera à partir du mois de juin. »

En additionnant ces commandes, l’Algérie s’apprête donc à réceptionner un total de 32 nouveaux appareils pour l’ensemble de son pavillon national.

Avec l’intégration de ces nouveaux avions, les flottes nationales verront leur capacité significativement augmentée :