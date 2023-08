Renouvellement de la carte Edahabia arrivée à expiration : Algérie Poste dévoile la procédure

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Algérie Poste a communiqué les nouvelles mesures concernant le renouvellement des cartes CIB de ses clients, carte Edahabia.

En effet, Algérie Poste a indiqué que le renouvellement des cartes Edahabia se fera désormais d’une manière automatique. De ce fait, le client n’aura qu’à se rapprocher des bureaux d’Algérie poste afin de recevoir sa nouvelle carte Edahabia.

Dans la publication d’Algérie Poste, on peut lire, « les cartes expirées sont automatiquement re-fabriquées et expédiées vers les bureaux de poste desservant l’adresse des clients. Il y a lieu de préciser que la carte renouvelée, ne nécessite pas la re-fabrication du code PIN et conserve, pour son utilisation, le code PIN initial. », indique la Poste.

En outre, Algérie Poste a ajouté, « Les clients, dont les cartes sont arrivées à expiration, sont priés de se présenter au bureau de poste de livraison de leur première carte EDAHABIA munis d’une pièce d’identité pour récupérer leurs cartes renouvelées. », lit-on.

Une publication partagée par Algérie Poste (@algerie_poste)



Carte Edahabia bloquée dans un distributeur : Algérie Poste indique les démarches à suivre

Algérie Poste a indiqué les démarches à suivre au cas où les distributeurs bloquent la récupération des cartes « Edahabia » en raison d’oubli de code PIN. Les démarches à suivre pour faire face à ce hic sont les suivantes : « prendre contact avec votre bureau Poste (celui dont le distributeur est affilié). Par la suite : présentez votre carte d’identité jointe à une demande manuscrite », écrit Algérie Poste sur son compte Instagram.

