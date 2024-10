Renouvellement des contrats des enseignants : le ministre souligne les efforts en cours

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé jeudi que le ministère a renouvelé la plupart des contrats des enseignants contractuels. Il régularisera les quelques cas restants en fonction de la disponibilité des postes.

Lors d’une conférence de presse tenue en marge d’une visite de travail à Constantine, le ministre a souligné l’importance de la numérisation dans l’amélioration de la gestion du secteur, particulièrement pour le recrutement des enseignants.

Selon Abdelhakim Belabed, l’utilisation des outils numériques a permis de recruter de nouveaux enseignants contractuels « en toute transparence ». Le processus de recrutement s’est appuyé sur des plateformes numériques pour garantir l’équité et l’efficacité.

La numérisation est devenue un levier essentiel pour moderniser les pratiques administratives et renforcer la confiance dans les procédures de recrutement.

La numérisation contribue également à une meilleure gestion des demandes et à une optimisation des affectations, réduisant ainsi les retards et améliorant la transparence. Cette approche semble jouer un rôle crucial pour répondre aux attentes des enseignants contractuels et des parents d’élèves, qui cherchent des garanties quant à la qualité de l’enseignement.

Prise en charge des demandes de transfert et inscriptions

Concernant les transferts des élèves d’une institution à une autre, le ministre a affirmé que le ministère a déjà traité 86 % des cas à ce jour. Il a également donné des instructions aux responsables concernés pour faciliter les démarches administratives afin de répondre aux besoins des familles.

Abdelhakim Belabed a également évoqué la réussite de l’opération d’inscription en première année primaire, réalisée avec une exemption de l’âge pour certains élèves. Selon le ministre, 99 % des demandes ont été prises en charge. Cette réussite est le résultat d’une politique inclusive et d’une meilleure accessibilité offerte par les nouvelles plateformes numériques, qui permettent aussi de gérer les inscriptions dans les classes préparatoires.

Ces déclarations montrent un effort continu du ministère pour moderniser l’administration du système éducatif et répondre aux besoins des élèves, des familles, et des enseignants.

Grâce à la numérisation, la gestion des ressources humaines et des demandes des élèves se fait désormais de manière plus fluide et plus rapide, illustrant la volonté des autorités de mettre l’éducation au service de tous dans les meilleures conditions.