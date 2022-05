Renouvèlement passeport algérien en France : ce que propose Yagoubi

La problématique des retards importants en matière de prise de rendez-vous dans les consulats algériens implantés en France a pris une autre tournure. Effectivement, des instructions ont été adressées par le ministère algérien des Affaires étrangères, aux divers responsables de postes diplomatiques pour faciliter le processus de dépôt des demandes de passeports biométriques, notamment celle qui concerne la prise de rendez-vous pour le renouvellement des passeports.

Si la décision de suppression de rendez-vous est bien accueillie, certaines parties la considèrent comme une « fausse bonne solution ». Pour sa part, le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi, estime que « le système des rendez-vous préétablis est préférable pour éviter les longues attentes », et juge « qu’à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles », y compris pour cette décision.

Le ministère des affaire étrangères répond à Yagoubi

Pour répondre à la demande formulée par le député Yagoubi le 19 avril dernier, le ministère des Affaires étrangères a tenu à clarifier la situation. En effet, dans sa réponse en date du 28 avril 2022, publiée le vendredi suivant par le parlementaire, le ministère a rappelé que la législation en vigueur autorise les citoyens à faire renouveler leur passeport six mois avant son échéance.

Si cette mesure apporte plus de temps et de flexibilité aux citoyens, il n’en demeure pas moins que les pressions s’accentuent à mesure que la saison estivale approche, » notamment au niveau des consulats généraux et des consulats situés en région parisienne « , relève le ministère des affaires étrangères.

A cela vient s’ajouter « l’accumulation générée par la crise sanitaire depuis février 2019, qui a entraîné des retards considérables dans le renouvellement des documents aux niveaux des représentations consulaires », poursuit la même source.

Suite au retour échelonné des vols ainsi que dans les préparatifs de la saison estivale, le ministre chargé des affaires étrangères a par conséquent informé le député d’avoir « émis des instructions pour l’accueil de tous les citoyens, même ceux qui n’ont pas pris rendez-vous”.

Le député Yagoubi suggère certaines solutions

Dans l’attente de mettre en application des solutions permanentes concernant le renouvellement des passeports et autres pièces consulaires, la communauté algérienne en France est confrontée aux formalités actuellement dictées par cette « circonstance exceptionnelle ».

Dans cette perspective, Yagoubi émet quelques suggestions dans une publication sur sa page Facebook officielle, le 13 mai 2022, pour « surmonter cette étape transitoire dans un esprit de coopération et de civisme ». Il conseille tout d’abord de songer à renouveler le passeport au moins six mois avant son arrivée à échéance. Cela est prévu par la loi.

Préalablement, et avant de se présenter au consulat, le ressortissant doit vérifier que tout le dossier soit préparé, y inclus le S12 et la carte d’immatriculation du consulat. Pour garantir de bonnes conditions durant les opérations de renouvellement des passeports, le député conseille de « ne pas emmener les enfants de moins de 12 ans au Consulat ».