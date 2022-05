Contribution. Renforcez le lien avec vos clients grâce à une application de messagerie

A cause de la crise sanitaire, l’activité des entreprises a été bouleversée, et leurs priorités changées. Cependant, garder le lien avec ses clients n’a jamais été aussi important que maintenant.

Les applications de messagerie proposent différentes fonctionnalités pour fluidifier et simplifier les interactions entre les entreprises et leurs clients, même dans les circonstances les plus difficiles. Les marques se servent des applications de messagerie pour lancer des opérations marketing, et pour informer leur audience des actualités clés ou des dernières évolutions de leur produit. Les clients, quant à eux, utilisent ces applications de messagerie pour entrer directement en contact avec des marques qu’ils considèrent comme fiables et dignes de confiance, notamment en temps de crise. Ces intérêts communs encouragent les applications de messagerie à proposer des solutions pour renforcer le lien entre les entreprises et leurs clients, et permettre aux marques de proposer leur service et leur support aux personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur situation.

Les applications de messagerie sont polyvalentes. Elles peuvent répondre à un large éventail de besoins en communication, en marketing, au niveau de l’assistance client et même dans la gestion des commandes. Il est important pour les marques de bien comprendre les possibilités offertes par les applications de messagerie, afin de tirer parti de leurs fonctionnalités pour établir et maintenir un lien solide avec leur clients.

Différents types de messages

Prenez Viber, par exemple. L’application distingue trois principaux types de messages : transactionnels, promotionnels et conversationnels. Ces trois types de messages peuvent être utilisés en synergie pour interagir avec les clients. Mais une marque peut aussi choisir ceux qui correspondent le mieux à ses propres objectifs

Les messages transactionnels sont des messages envoyés en réponse à une action du client. Ils peuvent servir à confirmer un achat ou un rendez-vous, envoyer des informations urgentes comme des mises à jour de vol ou des alertes météo, et bien plus encore. L’avantage des messages transactionnels est que vous pouvez régler leur fréquence, leur objets et le moment exact de leur envoi. Ces messages sont très utiles pour les clients – et plus rentables que les SMS utilisés à des fins similaires.

Les messages promotionnels aident à promouvoir des produits ou des services. Ils servent à annoncer le lancement de nouveaux produits ou services, des alertes de réapprovisionnement, ou encore des offres promotionnelles. En cas de circonstances imprévues, les entreprises peuvent modifier ce qu'elles communiquent au client et lui fournir les informations dont il a besoin. Par rapport aux SMS traditionnels, les messages promotionnels proposent davantage de fonctionnalités. Il est possible d'envoyer jusqu'à 1 000 caractères, avec des photos, des vidéos, des liens, des boutons de redirection et des émoticônes intégrées.

Les messages conversationnels permettent aux entreprises d'engager une véritable conversation avec leurs clients. Les marques peuvent répondre aux questions des clients, les aider à choisir le bon produit, gérer leurs commandes, fournir un service après-vente, recueillir leurs commentaires, etc. Ce type de messages est idéal pour renforcer le lien avec ses clients grâce au dialogue.

Chatbots

Le monde a été secoué par tant d’événements ces dernières années, rendant la communication digitale indispensable. De nombreuses entreprises peinent à répondre à la demande d’informations et d’assistance client, et se tournent vers des chatbots pour gérer l’afflux de questions. Ces outils essentiels aident les marques à répondre aux questions des clients de manière automatique. Les équipes gagnent du temps et concentrent leurs efforts sur des questions plus urgentes, en particulier sur les sujets qui nécessitent une approche plus personnalisée. Les chatbots sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : vos clients obtiennent immédiatement l’aide dont ils ont besoin, et vous n’avez pas à recruter du personnel supplémentaire. Les chatbots aident votre entreprise à grandir, sans compromettre la qualité. En ces temps difficiles, les chatbots font parfois la différence pour maintenir une entreprise à flot.

Publicités intégrées dans l’application

Un des aspects qui renforce l’intérêt des applications de messagerie est leur popularité. Ces plateformes ont tendance à rassembler énormément d’utilisateurs, dans différentes régions du monde. Viber, par exemple, connecte plus d’un milliard d’utilisateurs avec des marques dans plus de 190 pays. Cette popularité est un véritable atout pour les messages commerciaux, et rend leur plateforme incontournable auprès des annonceurs publicitaires. Certaines applications de messagerie offrent différents formats publicitaires, proposant des moyens innovants pour toucher votre audience, comme Rakuten Viber avec les stickers ou les filtres, les publicités post-appel, la fenêtre Explorer, etc. Ces solutions sont idéales pour des entreprises de toutes tailles et vous aident à atteindre votre public cible de manière rentable.

Connectez vous avec chacun de vos clients

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui évolue constamment, ce qui oblige les entreprises à s’adapter pour rester pertinentes. Les messageries permettent aux marques de communiquer avec leurs clients en temps réel, partout dans le monde. Cet aspect est crucial pour les entreprises qui souhaitent établir des relations durables avec leur clientèle, créer de l’engagement et proposer un soutien immédiat à grande échelle.

Les applications de messagerie comme Viber sont parfaites pour interagir avec les clients de manière individuelle, accroître leur fidélité grâce à différents contenus, et leur montrer que vous êtes là pour eux, même dans les périodes de crise.

Savoir quel contenu fonctionne le mieux pour votre audience

Ajustez votre créativité en fonction de la situation, mais gardez à l’esprit que le contenu le plus efficace est opportun, personnel et interactif. Aujourd’hui, les clients veulent pouvoir vous joindre facilement et rapidement, et ils attendent de la réactivité. Avec différentes solutions pour les entreprises, les applications de messagerie permettent d’envoyer à vos clients des mises à jour, des offres personnalisées et des informations qui les intéressent réellement. Il s’agit d’un outil à la fois efficace et précis, au potentiel remarquable. Tirez parti de l’interactivité des messages pour rendre votre contenu plus attirant, mémorable et passionnant.

7 conseils pour vous assurer que votre contenu sur une application de messagerie est efficace :

Soyez bref et précis.

Utilisez des images et des vidéos. Le contenu visuel est très engageant.

Le contenu visuel est très engageant. Insérez des émoticônes. C’est une excellente manière d’ajouter de la personnalité à vos messages.

C’est une excellente manière d’ajouter de la personnalité à vos messages. Ajoutez des hashtags. Les hashtags à la mode sont un excellent moyen de rendre vos communications pertinentes et véritablement connectées.

Les hashtags à la mode sont un excellent moyen de rendre vos communications pertinentes et véritablement connectées. Partagez du contenu pertinent . Les clients sont plus susceptibles d’interagir avec un contenu opportun et pertinent pour eux. Autrement, vous risquez de les perdre.

. Les clients sont plus susceptibles d’interagir avec un contenu opportun et pertinent pour eux. Autrement, vous risquez de les perdre. Proposez du contenu personnalisé. Il est important d’appeler vos clients par leur noms, de comprendre leurs préférences et de leur proposer du contenu adapté à leurs besoins et à leur situation.

Il est important d’appeler vos clients par leur noms, de comprendre leurs préférences et de leur proposer du contenu adapté à leurs besoins et à leur situation. Créez de l’interaction. Pensez à ce qui se passe dans le monde et à la manière dont votre entreprise peut s’engager.

Les applications de messagerie sont des outils puissants et polyvalents. Elles peuvent servir à améliorer le service client, résoudre des problèmes de manière rapide et efficace, et promouvoir des produits ou services directement auprès de vos clients. Avec une application de messagerie, vous pouvez contacter vos clients où qu’ils soient, leur partager les dernières actualités de l’entreprise, et leur montrer que vous les accompagnez en toutes circonstances.

Berina Tanovic, Senior Messaging Partnership Manager chez Rakuten Viber