« Renforcer le mouvement touristique vers l’Algérie », Tebboune avec la communauté nationale en Chine

Le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a entamé une visite d’État en Chine depuis lundi dernier, marquant ainsi un tournant significatif dans les relations bilatérales entre les deux pays amis. Lors de cette visite, le président a rencontré jeudi des représentants de la communauté nationale établie en Chine, une rencontre empreinte d’échanges fructueux et de perspectives prometteuses.

Pendant cette réunion, le Président Tebboune s’est montré attentif aux préoccupations de différents intervenants, tels que des étudiants et des hommes d’affaires résidant en Chine. Ces derniers ont saisi l’occasion pour poser des questions portant sur divers sujets d’intérêt. En adoptant une approche directe et constructive, le président a personnellement apporté des réponses claires et pertinentes à chacune de leurs interrogations.

Le Président Tebboune s’est réjoui des résultats de sa visite d’État en Chine, les qualifiant de « très positifs ». En effet, la signature de projets et d’accords considérables avec la partie chinoise ont marqué cette visite, qui s’avèrent être mutuellement bénéfiques. Ces partenariats renforceront les échanges économiques et commerciaux entre les deux nations.

Le président a souligné que cette visite historique a ouvert de nouvelles perspectives d’investissement entre l’Algérie et la Chine. Les deux pays amis visent à intensifier les échanges de délégations estudiantines, favorisant ainsi les interactions culturelles et académiques. Par ailleurs, le gouvernement chinois s’est engagé à « renforcer le mouvement touristique vers l’Algérie », permettant ainsi de stimuler le secteur du tourisme dans le pays.

L’Algérie aspire à des relations économiques élevées avec la Chine

Le Président Tebboune a exprimé la volonté de l’Algérie de hisser ses relations économiques avec la Chine au niveau de leurs solides relations politiques historiques. Il a mis en exergue l’évolution positive de la production algérienne, qui répond désormais aux besoins et est très demandée sur les marchés internationaux.

Le président de la République a également souligné que les efforts déployés jusqu’à présent étaient dans l’intérêt du peuple algérien. Grâce à ces démarches, l’Algérie a retrouvé sa position sur la scène internationale et entretient de bonnes relations avec plusieurs grandes puissances et pays amis, dont la Chine, la Turquie, la Russie, le Qatar, ainsi que des pays européens tels que l’Italie et le Portugal.

En se félicitant de l' »image positive » de la communauté algérienne établie en Chine, le Président Tebboune a souligné que cette dernière était principalement composée d’élites et de compétences avérées. Il a fait le parallèle avec d’autres pays tels que la Turquie, le Portugal et la Russie, qui bénéficient également de ressortissants algériens talentueux et dynamiques.

Au cours de cette réunion, les représentants de la communauté algérienne en Chine ont chaleureusement salué les résultats de la visite d’État du président en Chine. Ils ont exprimé leur adhésion totale à la démarche du Président Tebboune en faveur du développement et du progrès de l’Algérie.

