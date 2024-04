Renforcer la sécurité dans les aéroports algériens : 10 milliards de DA alloués

Dans le cadre de son projet ambitieux de devenir un centre de transit international, l’Algérie se concentre sur le renforcement de la sécurité dans ses aéroports et l’amélioration des services pour les voyageurs. Le ministère des transports, dirigé par Habib Zahana, annonce des mesures concrètes.

Pour concrétiser cette vision, le ministère des transports alloue une enveloppe budgétaire de 10 milliards de DA. Cette somme vise à renforcer la sûreté et la sécurité dans les aéroports du pays, tout en rehaussant les prestations offertes aux passagers.

Les fonds prévus permettront l’installation de systèmes de surveillance de pointe, tels que des caméras thermiques et des scanners conformes aux normes internationales. Et ce avec le lancement d’appels d’offres, tant au niveau national qu’international, pour l’acquisition de ces équipements.

Modernisation des infrastructures aéroportuaires

En parallèle, des projets de modernisation des installations et des équipements sont au programme. Cela inclut le renforcement et la numérisation des systèmes de vidéosurveillance, la réhabilitation des infrastructures externes et des circuits de patrouille, ainsi que l’amélioration des réseaux d’alimentation en eau potable, des égouts, des puits et des systèmes d’extinction d’incendie.

Dans le but d’accroître son attractivité en tant que hub international, l’Algérie prévoit également d’étendre plusieurs enceintes aéroportuaires à travers le pays, notamment à Tamanrasset et Tébessa, ainsi que la rénovation de l’aéroport de Bordj Badji-Mokhtar.

En parallèle de ces initiatives, le ministère des transports annonce le renforcement de la flotte d’Air Algérie. À partir de 2025, la compagnie nationale recevra quinze nouveaux avions, contribuant ainsi à dynamiser le secteur aérien algérien.

Amélioration des prestations pour les voyageurs

Outre les aspects infrastructurels, le ministre insiste sur l’importance d’améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs. Il souligne les lacunes actuelles dans la coordination entre les différentes entités aéroportuaires, les compagnies aériennes et les autres acteurs du secteur.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, des mesures concrètes seront prises, notamment la réduction des délais d’attente, l’amélioration de l’orientation des voyageurs, et la mise en place de facilités pour les personnes à mobilité réduite.

Le ministre met également en avant le rôle crucial de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile dans la coordination des efforts et la mise en œuvre des engagements de l’Algérie tant sur le plan national qu’international.

Il appelle également à une gestion rigoureuse des aéroports, soulignant l’importance de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer l’efficacité opérationnelle et financière du secteur aérien.