Renforcement du partenariat Algérie – Chine : Tebboune s’entretient avec Xi Jinping

La Chine manifeste un intérêt grandissant pour renforcer son partenariat stratégique avec l’Algérie, notamment dans le domaine économique. La concrétisation de cet intérêt s’est matérialisée à travers la visite de Liu Guozhong, vice-premier ministre du conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, envoyé spécial du président Xi Jinping.

En effet, la rencontre entre Liu Guozhong et les responsables algériens, dont Abdelmadjid Tebboune et Nadir Larbaoui, a eu lieu au palais du gouvernement. Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre du suivi des accords conclus lors de la visite d’État du président Tebboune en Chine en juillet 2023, marquant ainsi une étape cruciale dans le renforcement des liens bilatéraux.

Au cours d’une séance de travail fructueuse, Larbaoui et l’envoyé spécial chinois ont évalué les relations et partenariats entre les deux nations. Ils ont souligné les progrès enregistrés, notamment dans le domaine de la coopération économique. L’accent a été mis sur l’importance du renforcement du partenariat stratégique, en particulier dans le domaine des investissements, qui a connu une impulsion significative lors de la visite d’État du président Tebboune en Chine.

La visite d’État en Chine a été une réussite majeure pour l’Algérie. Accompagné de neuf ministres et de dirigeants d’entreprises nationales, le président Tebboune a consolidé les relations entre les deux pays et attiré d’importants investissements chinois en Algérie.

Investissements massifs dans divers secteurs

En outre, l’investissement chinois en Algérie s’élève à 36 milliards de dollars, couvrant des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les nouvelles technologies, l’économie de la connaissance, les transports et l’agriculture. La signature de 19 accords et mémorandums d’entente témoigne de l’ampleur de cette collaboration, englobant le commerce, le transport ferroviaire, la technologie, les télécommunications, la recherche scientifique, spatiale et l’agriculture.

En effet, la visite d’État a ouvert la voie à des investissements chinois massifs dans des projets stratégiques en Algérie. Le projet de valorisation de la mine de Gara Djebilet, avec un investissement de 36 milliards de dollars, vise à assurer la matière première pour l’industrie sidérurgique nationale et à exporter l’excédent. Les lignes ferroviaires reliant Gara Djebilet à Béchar et le projet du phosphate à Tébessa illustrent la diversité des secteurs impliqués.

De plus, la coopération sino-algérienne s’étend également aux mégaprojets, tels que le port intégré d’El Hamdania à Cherchell, confié au partenaire chinois CHEC. Avec une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers par an, ce projet portuaire est considéré comme essentiel pour l’économie nationale. D’autres projets, dont l’usine de batteries au lithium et la première usine de montage automobile chinoise à Bordj Bou-Arréridj, renforcent la perspective d’un avenir économique prometteur pour l’Algérie.

Pour conclure, la visite de Liu Guozhong en Algérie témoigne du fort engagement de la Chine à consolider ses liens avec l’Algérie, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités économiques mutuellement bénéfiques pour les deux nations.