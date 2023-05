Renforcement des mesures de surveillance pour le BEM et le BAC 2023

Abdelhakim Belaabed, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé samedi à Alger, lors de la réunion annuelle de préparation des examens de fin d’année, l’instauration de nouveaux dispositifs de surveillance pour les examens du BAC et du BEM cette année.

L’objectif de ces nouvelles mesures est de renforcer l’intégrité des examens, afin d’offrir des conditions optimales pour tous les candidats, qu’ils soient scolarisés ou libres.

Par ailleurs, M. Belaabed a affirmé que les sujets des examens seront accessibles et conformes aux programmes scolaires. « Nous avons veillé à adapter les sujets aux compétences des élèves moyens », a-t-il déclaré, ajoutant que « les sujets concerneront les cours dispensés en présentiel en classe », relevant que « tous les établissements scolaires resteront ouverts pour les candidats en présence des enseignants pour assurer la révision ». Il a également indiqué que 800.061 candidats se sont inscrits pour le BAC et 790.515 pour le BEM cette année.

Enfin, le ministre a souligné que les élèves qui ont été absents pour l’examen d’évaluation des acquis auront une nouvelle opportunité de passer ces épreuves les 18, 19 et 20 juin prochain.

Coordination renforcée pour la logistique et le suivi des examens

Pour les examens nationaux de cette année, à savoir le Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et le Baccalauréat (BAC 2023), M. Belaabed a appelé les directeurs de l’éducation à surveiller de près toutes les opérations logistiques et techniques, en collaboration avec les directeurs des branches locales du Bureau national des examens et concours.

Il a souligné l’importance d’une grande précision et rigueur lors de la transmission des notes d’éducation physique et sportive, ainsi que des statuts d’exemption aux centres régionaux de collecte de notes. Il a également insisté sur la nécessité de fournir des conditions adéquates pour les candidats à besoins spécifiques, et de sélectionner soigneusement les directeurs de centres d’examen.

BEM et BAC : Dates officielles des examens annoncées

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment publié les dates officielles des épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat pour l’année scolaire 2022/2023. Selon un communiqué de presse diffusé le lundi 13 mars 2023, les candidats devront se préparer pour ces examens cruciaux qui auront lieu à des moments précis.

Les épreuves du BEM se dérouleront sur une période de trois jours, du lundi 5 juin au mercredi 7 juin 2023.

Quant au Baccalauréat, les épreuves sont prévues du dimanche 11 juin au jeudi 15 juin 2023. Les étudiants de terminale devront se préparer consciencieusement pour ces examens décisifs qui détermineront leur passage vers l’enseignement supérieur.