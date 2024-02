Renforcement des exportations algériennes : de nouvelles mesures débattues

Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé une réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations, mettant en avant le maintien de la croissance des exportations hors hydrocarbures.

En effet, hier le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une importante réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. L’objectif principal de cette rencontre était d’examiner les moyens de maintenir la tendance positive actuelle des exportations hors hydrocarbures. Cette initiative vise à consolider la position économique de l’Algérie sur les marchés internationaux.

Dans un communiqué des services du Premier ministère, il a été rapporté que la réunion a été axée sur l’examen de diverses mesures et propositions visant à mettre en œuvre les orientations du président Abdelmadjid Tebboune, et il a aussi souligné la nécessité d’accompagner la dynamique positive des exportations algériennes vers les marchés internationaux. Il a également donné des instructions claires pour une approche prospective à moyen terme, mettant l’accent sur la diversification économique.

Nadir Larbaoui a insisté sur la nécessité de soutenir les secteurs prometteurs afin de maintenir la tendance à la hausse des exportations. Parmi ces secteurs figurent l’industrie, la pharmacie, l’agriculture, l’agroalimentaire, ainsi que les produits pétroliers et miniers, qui sont des moteurs potentiels de la croissance économique et de la diversification.

Expansion des services à l’exportation

En outre, la réunion du Conseil a abordé l’importance du développement des services d’accompagnement aux opérateurs économiques, tant au niveau national qu’international, et ce en accordant une attention particulière au potentiel des exportations de services, considérées comme un levier essentiel pour atteindre les objectifs de l’économie de la connaissance. Cette démarche vise à encourager les initiatives innovantes dans le secteur des services et à renforcer la compétitivité sur le marché mondial.

Dans le cadre d’une communication étroite avec les opérateurs économiques spécialisés dans l’exportation, le Conseil a examiné un ensemble de propositions visant à résoudre les problèmes et les obstacles entravant l’activité d’exportation. Cette démarche témoigne de l’engagement des autorités à répondre aux préoccupations du secteur privé et à créer un environnement favorable aux exportations.

Pour conclure, la réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations sous la direction du Premier ministre Nadir Larbaoui reflète la détermination du gouvernement à renforcer le secteur de l’exportation en Algérie. Les mesures discutées lors de cette rencontre visent à consolider la croissance économique et à diversifier les sources de revenus du pays. En encourageant l’innovation et en soutenant les secteurs clés, l’Algérie s’engage sur la voie d’une économie plus dynamique et compétitive sur la scène internationale.