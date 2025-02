Renforcement de la sécurité à Alger pendant le mois de Ramadan

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont mis en place un dispositif spécial à l’occasion du mois de Ramadan afin d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens. Ce plan comprend plusieurs mesures et dispositions visant à garantir un climat de sérénité et de sécurité durant cette période particulière.

Dans le cadre de ce dispositif, des formations de police seront déployées pour assurer une couverture sécuritaire optimale dans divers espaces sensibles, notamment les marchés, les mosquées, les places publiques, ainsi que les zones de loisirs et de divertissement. Une attention particulière sera également accordée aux gares routières, ferroviaires, au métro et au tramway, qui connaissent une affluence importante durant le mois sacré.

En outre, un dispositif de sécurité spécifique sera mis en place autour de la Grande Mosquée d’Alger afin d’assurer la sécurité des fidèles pendant les prières nocturnes, notamment les Tarawih.

Une présence policière accrue pour les événements et la circulation

Les services de police seront également mobilisés pour assurer le bon déroulement des événements culturels, artistiques et sportifs prévus durant le mois de Ramadan. Des patrouilles motorisées et pédestres seront mises en place afin d’organiser ces manifestations et de fluidifier la circulation dans les différents quartiers et axes routiers.

Dans le but de réduire les risques d’accidents de la route, les services de police intensifieront également les campagnes de sensibilisation à destination des automobilistes. L’accent sera mis sur les dangers de la vitesse excessive, notamment en fin de journée, période durant laquelle de nombreux conducteurs adoptent une conduite imprudente afin de rentrer à temps pour la rupture du jeûne.

Lutte contre les infractions et les marchés informels**

Par ailleurs, des unités spécialisées, telles que la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, seront mobilisées pour lutter contre les marchés informels et les infractions liées à l’hygiène et à l’environnement. Des actions seront menées pour éliminer les commerces illégaux qui prolifèrent souvent durant cette période et qui peuvent poser des problèmes d’ordre public et sanitaire.

Les équipes de la police judiciaire renforceront également leur présence sur le terrain pour prévenir et réprimer toute forme de criminalité, notamment les actes de vol et d’agression qui peuvent survenir dans les zones fortement fréquentées.

Enfin, les services de sécurité de la wilaya d’Alger rappellent que les citoyens peuvent signaler toute infraction ou situation suspecte via les numéros verts mis à leur disposition : le 1548 et le 17, ainsi que via l’application mobile « Allo Chorta ». Cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les forces de l’ordre et la population afin d’assurer un environnement sécurisé et paisible durant le mois de Ramadan.