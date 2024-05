Renforcement de la coopération énergétique entre l’Algérie et la Turquie

Lors de la réunion de la 12ᵉ session de la commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique qui s’est déroulée à Ankara hier, l’énergie a occupé une place centrale dans les discussions entre l’Algérie et la Turquie.

Le ministre de l’énergie et des mines a divulgué l’engagement de discussions entre le groupe public Sonatrach et Tosyali pour la production d’hydrogène en Algérie, un secteur de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers en raison de sa compétitivité en termes de coûts de production et des débouchés durables, notamment au sein de l’union européenne.

Outre l’hydrogène, qui reste l’un des créneaux majeurs pour les investissements étrangers sur le marché national, le secteur des énergies fossiles présente également d’importantes opportunités d’investissement, en raison de la demande croissante sur le marché international. Dans cette optique, Sonatrach, Botas et Turkish Petroleum (TPAO) sont en phase de finalisation des discussions pour des projets futurs dans le domaine énergétique. Le ministre de l’énergie a déclaré dans un communiqué que des discussions sont en cours entre « Sonatrach et Tosyali pour renforcer la coopération dans le développement de l’hydrogène, ainsi qu’entre Sonatrach, TPAO et Botas dans le domaine des hydrocarbures ».

La Turquie, un des principaux marchés pour les exportations algériennes de GNL

Les Turcs attachent une grande importance au renforcement de la coopération énergétique avec Sonatrach pour assurer un approvisionnement régulier sur un marché turc en expansion. La Turquie est en effet l’un des principaux marchés pour les exportations algériennes de GNL, représentant plus de 30% des exportations totales algériennes vers l’Europe, suivie par la France, l’Italie et l’Espagne. Les exportations algériennes de GNL ont considérablement augmenté en 2023, répondant ainsi à une part importante de la demande intérieure turque et assurant sa sécurité énergétique.

Au-delà de la commercialisation de l’énergie, la coopération entre l’Algérie et la Turquie s’étend à la réalisation d’un projet de partenariat dans le domaine de l’exploration des hydrocarbures entre Sonatrach et TPAO, ainsi qu’au secteur minier, où Tosyali est un investisseur majeur dans l’industrie sidérurgique en Algérie. Tosyali s’est récemment intéressé à la transformation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet, avec un projet de transformation dans la zone industrielle de Béchar d’une capacité de production d’un million de tonnes par an de concentré de minerai de fer.

Pour conclure, les deux pays envisagent également la création d’une société commune spécialisée dans la recherche et l’exploration minière, dans le cadre de la politique de valorisation des ressources minières de l’Algérie.