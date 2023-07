Renforcement de la coopération dans le secteur des transports entre l’Algérie et deux autres pays

Hier, le ministre des Transports Youcef Chorfa, a accueilli au siège du ministère l’ambassadeur de la République Fédérale du Brésil en Algérie, Flavio Mariga. L’objectif de cette rencontre était de discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports.

Au cours des discussions fructueuses, les opportunités de partenariat entre l’Algérie et le Brésil ont été mises en avant, notamment dans divers secteurs liés a ce domaine.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement pour tirer pleinement parti de ces opportunités.

Des discussions avec un autre pays

Une réunion a également eu lieu hier au siège du ministère des Transports où le ministre a accueilli l’ambassadrice britannique en Algérie, Sharon Wardle.

Cette rencontre visait à discuter des opportunités de renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports, en mettant notamment l’accent sur le transport aérien. Au cours des échanges fructueux, les deux parties ont exploré divers moyens de favoriser la collaboration et le partenariat bilatéral.

Des sujets tels que le développement de liaisons aériennes entre l’Algérie et le Royaume-Uni, la promotion du tourisme et des échanges commerciaux, ainsi que le partage d’expertise dans le secteur des transports ont été abordés.

ces rencontres diplomatiques marquent un pas significatif vers un partenariat plus solide entre l’Algérie et les deux pays, ouvrant la voie à des échanges mutuellement bénéfiques dans le secteur des transports. Ces initiatives de coopération promettent de favoriser le développement économique et les relations amicales entre les nations.