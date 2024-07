Renforçant ses activités B2B, LG HVAC Academy continue de former des experts techniques

Séoul, 10 juillet 2024 – L’Académie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) de LG Electronics renforce l’infrastructure des ressources humaines de l’entreprise en formant plus de 30 000 professionnels du CVC chaque année. En créant un réseau d’ingénieurs d’installation et de service qualifiés, l’académie joue un rôle important dans le soutien de la stratégie d’expansion B2B mondiale de l’entreprise.

Présente dans 62 sites dans le monde, la LG HVAC Academy propose une formation complète sur l’installation et la maintenance des systèmes CVC résidentiels et commerciaux de LG, y compris ses refroidisseurs à haut rendement. L’académie améliore les compétences et la base de connaissances des techniciens locaux, en leur donnant la capacité d’assurer la configuration et les performances optimales des solutions CVC avancées de l’entreprise – ce qui est crucial pour offrir les expériences client différenciées pour lesquelles LG est connu.

La LG HVAC Academy estime qu’elle dispensera une formation à environ 37 000 personnes cette année. Chaque branche de l’académie dispose de salles d’exposition et de salles de formation intégrées où les participants peuvent acquérir une expérience pratique des produits B2C et B2B de l’entreprise. Parallèlement à la formation à l’installation et à la maintenance des produits, l’académie de LG présente les nouvelles solutions CVC de l’entreprise et propose des programmes de formation régionaux spécialisés, des forums techniques et des cours personnalisés sur site dans les bureaux des clients.

LG HVAC Academy intensifie son programme de formation !

En avril dernier, la LG HVAC Academy a organisé le programme « Train The Trainer (TTT) » de cinq (5) jours au siège de LG à Séoul, en Corée du Sud. D’ailleurs, le programme a été conçu pour renforcer les capacités des formateurs CVC, en leur donnant les outils nécessaires pour s’adapter aux changements dans l’engagement des clients, ainsi que la précieuse opportunité d’échanger des idées et des expériences avec leurs pairs de différentes régions et filiales.

De plus, LG étend également ses programmes spécifiques à la région avec des événements tels que le LG HVAC Consultant Leaders’ Summit (Séoul) du mois dernier pour les consultants techniques de toute l’Asie. En outre, l’entreprise renforce continuellement son infrastructure HVAC Academy existante et devrait ouvrir une nouvelle succursale à Lyon (France) d’ici à la fin de cette année. Les ajouts récents notables au réseau incluent des sites à Boston (États-Unis), Taipei (Taïwan), Chennai (Inde) et Kolkata (Inde).

Avec l’essor de l’IA, il existe un besoin croissant de systèmes de refroidissement à haut rendement et hautes performances, en particulier dans les centres de données et les usines de semi-conducteurs où une gestion efficace de la chaleur est essentielle pour maintenir l’efficacité des serveurs.

LG vise une croissance continue sur le marché mondial du CVC – dont la valeur est estimée à environ 58,4 milliards de dollars en 20 23 – avec ses systèmes CVC à pompe à chaleur à haut rendement, qui ont été conçus en tenant compte des dernières tendances en matière d’électrification et d’environnement. De plus, l’entreprise vise à plus que doubler les revenus générés par son activité CVC résidentielle et commerciale d’ici à 2030 et à renforcer sa position de leader mondial de la climatisation.

« La LG HVAC Academy joue un rôle clé dans l’amélioration des capacités des ingénieurs dans chaque région », a déclaré James Lee, responsable de l’unité commerciale Air Solution chez LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous continuerons à accroître l’engagement de nos clients pour offrir plus de valeur et faire progresser notre activité mondiale de CVC », a-t-il encore affirmé.

