Rendez-vous visas vers la France pour Algériens : VFS Global met en garde

Afin d’obtenir un visa pour la France, les citoyens algériens font appel au centre de traitement des demandes de visa VFS Global. Le prestataire VFS Global chargé donc de la gestion des demandes de visa pour la France à Alger, a émis un ce jeudi 9 mars 2023 via la page Facebook officiel du centre.

Ce communiqué porte sur les démarches à respecter pour l’obtention d’un visa français en ligne et s’adresse particulièrement aux demandeurs. Il est important de suivre ces procédures pour garantir le bon déroulement de ladite demande.

Le Centre VFS Global pour France à Alger, rappelle donc qu’il est « obligatoire de s’assurer que les coordonnées des demandeurs doivent être correctement saisies », et ce Au cours de l’ensemble de la procédure en ligne.

Il précise aussi que ce rappel concerne les demandes en ligne sur France-visas mais aussi les prises de rendez-vous sur la plateforme VFS Global.

Dans ce même contexte, le communiqué explique que si le numéro de téléphone et l’adresse email ne « concordent pas » entre les deux plateformes, le rendez-vous du demandeur sera automatiquement « annulé » à sa présentation au centre. De plus, aucun remboursement ne sera envisageable dans ce cas.

Par la même occasion, le Centre VFS Global, prévient ses clients qu’il faut éviter de passer par des intermédiaires pour la prise de rendez-vous et la construction d’une demande de visa.

Visas vers la France : dispositifs de prise de rendez-vous chez VFS Global à Alger

Il y a un mois, FS Global a publié des nouvelles directives concernant la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas en France dans ses centres. Dans un communiqué, VFS Global a détaillé ces nouvelles mesures. Parmi celles-ci, il est important d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides lors de la création d’un compte sur la plateforme de traitement des demandes de visas. Ces informations seront associées à la demande de visa, donc il est crucial de les vérifier. De plus, il est nécessaire de fournir les mêmes coordonnées à la fois sur la plateforme Visa France et sur le système de prise de rendez-vous de VFS Global.

En ce qui concerne la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas, VFS Global recommande l’utilisation de l’application WattsApp. Les demandeurs recevront un code QR pour confirmer leur rendez-vous, afin de vérifier son authenticité. Si cela n’est pas possible, les clients recevront un code unique via SMS.