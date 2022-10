Rendez-vous visa vers la France : les mises en garde de TLS Contact

Avec l’ouverture des frontières et la reprise des activités aériennes et maritimes, le nombre de demandes de visas vers la France ne cesse d’augmenter. Dans ce même sillage, le prestataire de l’ambassade de France en Algérie, TLS Contact, a publié quelques précisions, dans lesquelles il met en garde ses clients. Et ce, en ce qui concerne la prise de rendez-vous.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officiel, TLS Contact explique que la mise en ligne des rendez-vous visas est une démarche qui se fait sur instruction du consulat général de France. En effet, selon ce même prestataire, le nombre de rendez-vous quotidien est limité, et sa mise en ligne se fait progressivement, selon l’évolution de la situation.

TLS Contact met en garde contre la vente des rendez-vous visas vers la France

Par ailleurs, TLS Contact met en garde contre la vente de rendez-vous visas. Et explique que cette dernière est une pratique frauduleuse que le prestataire condamne fermement. Dans le même communiqué, il explique que le demandeur de visa peut lui-même prendre son rendez-vous « gratuitement ». Et ce, sur le site officiel de TLS Contact.

Selon ce même organisme, la rémunération d’un prestataire ne garantit, en aucun cas, l’obtention d’un rendez-vous rapproché. Il précise que la prise de rendez-vous et la constitution du dossier engage la responsabilité du demandeur. Et faire appel à un intermédiaire expose ce dernier aux risques d’erreur.

TLS Contact prévient également que les dossiers comportant des coordonnées qui ne correspondent pas à celle du demandeur ne sont pas acceptés. En effet, les coordonnées saisies sur le formulaire de demande, doivent correspondre à celle du passeport, rappelle le prestataire.

Comment prendre un rendez-vous chez TLS Contact en ligne ?

En revanche, dans une autre publication de TLS Contact, ce dernier explique aux demandeurs de visas la démarche à suivre pour obtenir soi-même ce rendez-vous. Notamment en suivant trois étapes :