Rendez-vous visa Schengen : l’Espagne change les règles pour les Algériens dès 2026

L’Espagne modifie les règles d’obtention de visa Schengen pour les ressortissants algériens. À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, les modalités de prise de rendez-vous seront officiellement actualisées par le centre de collecte des visas BLS.

Le prestataire BLS International a annoncé une mise à jour importante des procédures de prise de rendez-vous pour les centres d’Alger et d’Oran. Ces nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026 visent à redéfinir les catégories de renouvellement de visa Schengen.

Ces modifications coïncident avec l’annonce de changements majeurs dans la procédure de prise de rendez-vous pour l’obtention de visa national espagnol (longue durée).

Nouvelle condition stricte pour la prise de rendez-vous : le dernier visa doit être espagnol

La principale modification réside dans l’historique des visas du demandeur. Désormais, pour être éligible aux catégories du renouvellement, le dernier visa obtenu doit impérativement avoir été délivré par l’Espagne après le 1ᵉʳ janvier 2021.

Si votre dernier visa provient d’un autre État membre (France, Italie, Allemagne, Belgique, Pologne…), vous serez automatiquement classé dans la catégorie « ALG1 » (Alger) ou « Oran1 » (Oran), quel que soit votre historique passé avec l’Espagne.

« Les demandeurs dont le dernier visa Schengen a été délivré par un autre État membre de l’espace Schengen devront obligatoirement prendre rendez-vous dans la catégorie ALG1 ou Oran1 », lit-on dans le communiqué de BLS International.

Détail de la nouvelle catégorisation

Le système s’articule désormais autour de quatre catégories spécifiques basées sur la validité du dernier visa espagnol obtenu depuis 2021 :

ALG1 / ORAN 1 : Première demande, OU dernier visa espagnol délivré avant 2021, OU dernier visa Schengen délivré par un autre pays.

: Première demande, OU dernier visa espagnol délivré avant 2021, OU dernier visa Schengen délivré par un autre pays. ALG2 / ORAN 2 : Détenteur d’un dernier visa espagnol (depuis 2021) d’une validité de moins de six mois.

: Détenteur d’un dernier visa espagnol (depuis 2021) d’une validité de moins de six mois. ALG3 / ORAN 3 : Détenteur d’un dernier visa espagnol (depuis 2021) d’une validité comprise entre six mois et moins de deux ans.

: Détenteur d’un dernier visa espagnol (depuis 2021) d’une validité comprise entre six mois et moins de deux ans. ALG4 / ORAN 4 : Détenteur d’un dernier visa espagnol (depuis 2021) d’une validité de deux ans ou plus.

Cette réforme impose une vigilance accrue lors de la sélection de la catégorie de rendez-vous sur la plateforme de BLS International. Toute erreur dans la sélection de la catégorie concernée pourrait entraîner des complications lors du dépôt du dossier.

Les demandeurs sont invités à vérifier attentivement la date d’émission et le pays émetteur de leur dernier visa avant toute validation de rendez-vous pour l’année 2026.

