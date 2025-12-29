Rendez-vous visa Schengen : ce changement important annoncé par TLSContact en Algérie

Les demandeurs de visa Schengen pour la Belgique en Algérie devront s’adapter à une nouvelle procédure à partir du début de l’année 2026. Le prestataire officiel TLSContact a annoncé, ce lundi 29 décembre, la mise en place d’un prépaiement obligatoire des frais de service pour confirmer les rendez-vous de dépôt de dossier.

Cette mesure vise à encadrer davantage la prise de rendez-vous et à limiter les réservations non honorées, dans un contexte de forte demande sur les visas Schengen.

Nouvelle Procédure de Prise de Rendez-vous TLSContact dès le 5 Janvier 2026

Dans un communiqué officiel, TLSContact informe sa clientèle que la nouvelle procédure entrera en vigueur à compter du lundi 5 janvier 2026. Désormais, la sélection d’une date de rendez-vous sur la plateforme en ligne ne suffira plus à elle seule.

Après avoir choisi une date sur le site de TLSContact, le demandeur recevra un courriel de confirmation de réservation à l’adresse électronique fournie lors de l’inscription. Toutefois, cette réservation restera provisoire.

Le prestataire précise en effet que le rendez-vous ne sera définitivement confirmé qu’après le paiement anticipé des frais de service. Sans ce règlement, la demande sera automatiquement annulée.

🟢 À LIRE AUSSI : Entrée en Algérie sans visa : ce qui change pour les binationaux dès le 1ᵉʳ janvier

Délais pour la Confirmation des Rendez-vous

TLSContact indique également que le prépaiement des frais de service devra être effectué dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la validation de la date du rendez-vous en ligne.

Passé ce délai, la réservation ne sera plus valable, obligeant le demandeur à reprendre l’ensemble de la procédure depuis le début. Cette règle concerne toutes les demandes de visas Schengen pour la Belgique déposées via TLSContact en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen Espagne : ce qui change pour les Algériens à partir de janvier 2026

Paiement dans les Bureaux d’Algérie Poste

Autre nouveauté importante : le prépaiement ne se fera pas en ligne, mais directement au niveau des bureaux d’Algérie Poste. TLSContact précise que les demandeurs devront se rendre dans l’un des 4 000 bureaux postaux répartis à travers le territoire national.

Pour effectuer le paiement, il sera obligatoire de présenter :

le document de réservation du rendez-vous imprimé,

l’identifiant de la demande,

ainsi que la date du rendez-vous réservé.

Ces informations permettront d’associer le paiement au dossier du demandeur et de valider définitivement le rendez-vous.

Fermeture exceptionnelle des centres TLSContact le 1ᵉʳ janvier

Enfin, TLSContact rappelle que ses centres seront fermés le jeudi 1ᵉʳ janvier 2026, à l’occasion des fêtes du Nouvel An. Aucune réception de dossiers ni service administratif ne sera assuré durant cette journée.

Les demandeurs sont donc invités à anticiper leurs démarches et à tenir compte de cette fermeture dans le calcul des délais de paiement et de confirmation des rendez-vous.

🟢 À LIRE AUSSI : C’est officiel : l’APN adopte le nouveau Code de la route