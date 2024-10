Rendez-vous visa Schengen : BLS International à Alger annonce des changements

Le centre chargé de la collecte des demandes de visa Schengen en Algérie, BLS International, revient dans un nouveau communiqué pour annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif pour la prise de rendez-vous pour les demandeurs relevant de son centre à Alger.

Pour rappel, le prestataire a déjà apporté des modifications pour son processus de prise de rendez-vous pour le centre d’Oran. Désormais, de nouveaux changements s’appliquent, aussi, pour les demandeurs d’Alger.

BLS International : nouveau dispositif de prise de rendez-vous visa Schengen

Dans son nouveau communiqué, BLS International informe ses clients qu’à partir du 1ᵉʳ novembre 2024, les rendez-vous qui seront réservés à compter du 15 novembre prochain pour les demandes de visa Schengen seront divisés en quatre catégories, à savoir :

ALG 1 : destinée exclusivement aux personnes qui n’ont jamais obtenu de visa Schengen ou aux personnes ayant obtenu un visa Schengen avant 2020 ;

ALG 2 : dédiée exclusivement aux personnes dont le dernier visa Schengen a été obtenu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valable pour une période de six mois ou moins ;

ALG 3 : destinée aux personnes dont le dernier visa Schengen a été obtenu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valide pour une période allant de six mois à deux ans ;

ALG 4 : destinée aux personnes dont le dernier visa a été obtenu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valable pour une période de deux ans ou plus.

Ce type de demandeurs ne sera pas accepté au centre de BLS

Par ailleurs, BLS International informe que les demandeurs pour les catégories Alg 2, 3 et 4 doivent fournir, avec leur dossier, une copie de leur visa Schengen le plus récent, le jour où ils déposent leur dossier. En revanche, le prestataire rappelle que les demandeurs qui choisissent une catégorie qui ne correspond pas à leur historique de visa ne seront pas acceptés au centre et les frais de service ne seront pas remboursés.

BLS International a procédé, début du mois d’octobre, à répartir de la même manière les rendez-vous visa Schengen pour son centre d’Oran. Cette répartition permet de répondre avec efficacité à ces demandes et d’assurer la disponibilité de ses rendez-vous, qui posent toujours un problème auprès des demandeurs qui n’arrivent pas à trouver de créneau pour le dépôt de leurs dossiers.

