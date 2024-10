Rendez-vous visa, recours contre les refus : BLS International annonce un nouveau dispositif

Le centre de collecte des demandes de visa pour l’Espagne, BLS International, a dévoilé un nouveau dispositif pour le dépôt des demandes de recours contre les refus de visa. De nouvelles mesures entrent, aussi, en vigueur à partir de ce dimanche 13 octobre 2024, concernant les rendez-vous visa.

Dans un nouveau communiqué, BLS International a lancé un avis aux demandeurs dépendant du consulat général d’Espagne à Oran. À partir d’aujourd’hui, les recours contre les refus de visa Schengen doivent être déposés tous les jours au niveau du centre BLS International, de 13h à 15h.

BLS International fait une nouvelle annonce sur les recours contre les refus de visa Schengen pour l’Espagne

En effet, dans son communiqué, le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne s’adresse aux demandeurs relevant du consulat général d’Espagne à Oran. Le prestataire informe que désormais, les demandeurs algériens pourront déposer leurs recours chaque jour au niveau de son centre de 13h à 15h.

Par ailleurs, le prestataire rappelle que la date limite du recours est fixée à 30 jours à partir de la date de notification de la décision de refus de la demande de visa Schengen pour l’Espagne. « Nous rappelons que la date limite de recours est de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de refus« , lit-on dans le communiqué en question.

Un nouveau dispositif pour la prise de rendez-vous

Dans la suite de son communiqué, BLS International revient sur la question de prise de rendez-vous et annonce qu’à partir de ce 13 octobre 2024, les rendez-vous qui seront réservés dès le 10 novembre 2024, pour les visas Schengen, au centre d’Oran, seront divisés en plusieurs catégories, à savoir :

ORAN 1 : destinée exclusivement aux personnes qui n’ont jamais obtenu de visa Schengen ou aux personnes ayant obtenu un visa Schengen avant l’année 2020 ;

ORAN 2 : dédiée exclusivement aux personnes dont le dernier visa Schengen a été reçu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valable pour une période allant jusqu’à six mois ;

ORAN 3 : destinée aux personnes dont le dernier visa Schengen a été obtenu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valide pour la période allant de six mois jusqu’à deux ans ;

ORAN 4 : destinée exclusivement aux personnes dont le dernier visa Schengen a été obtenu après le 1ᵉʳ janvier 2020 et était valable pour une période de plus de deux ans.

Il est important de préciser que les catégories Oran 2, 3 et 4 exigent que le demandeur fournisse une copie de son visa le plus récent, le jour du dépôt de leurs dossiers. Cependant, les demandeurs qui choisissent une catégorie qui ne correspond pas à leur situation ne seront pas acceptés au centre de BLS et les frais de service ne seront pas remboursés.

Le prestataire informe aussi que les conjoints et ascendants directs des demandeurs pourront inclure leurs demandes dans le même dossier. Et ce, dans la limite de huit pérennes par famille. Les rendez-vous visa pour l’Espagne, pour le centre d’Oran, sont ouverts chaque jour à partir de 20h, sauf les vendredis et samedis.

